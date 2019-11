Theaterprogramma Sneek, Week 48

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Nederpop All Stars

Zelfs je naam is mooi

De Nederpop All Stars gaan opnieuw de theaters in met Nederpopklassiekers. Muzikaal grootmeester Henk Westbroek gaat deze keer mee op tournee. Hiermee zijn de beste versies van ‘Vriendschap’, ‘Zelfs je naam is mooi’ en ‘België’ verzekerd. De bandleden vormen een club van topmuzikanten die allen hun sporen in de Nederpop ruimschoots hebben verdiend. Ze stonden aan de wieg van vele Nederlandstalige klassiekers en zijn samen goed voor bijna tien Top 2000-noteringen. Natuurlijk is ook Stefan de Kogel er weer bij, de geliefde charismatische leadzanger van de All Stars.

Na afloop van de voorstelling: de derde helft!

Na afloop van het concert speelt de band nog een akoestische sessie in de foyer, tussen het publiek.

Muziek // vr 29 november // 20.15 uur // € 24,00 //Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The tribute band to ABBA

ABBA Gold Europe

Abba Gold is een hommage aan de muziek van Abba in zijn originele vorm. Vier fantastische muzikanten spelen onder meer ‘Dancing Queen’, ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ en Knowing Me, Knowing You’, liedjes die in het geheugen gegrift staan. De bandleden zaten eerder in de cast van Mamma Mia op West End in Londen.

Muziek // za 30 november // 20.15 uur // € 22,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De grote Sinterklaasshow (3+)

Ook dit jaar komt Sint Nicolaas met zijn pieten weer een bezoek brengen aan Sneek. Op zondag 1 december zal hij aanwezig zijn tijdens de prachtige Grote Sinterklaasshow in Theater Sneek. Een vrolijke sinterklaasvoorstelling met veel spektakel. En natuurlijk is er ook na afloop een meet & greet met Sint Nicolaas.

Familievoorstelling // zo 1 december // 13.00, 15.00 & 17.00 uur // € 5,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto:Nederpop All Stars (c) Lilith