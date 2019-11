The Hillbilly Moonshiners play Mumford and Sons en Legend of Damned in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek-The Hillbilly Moonshiners komen met hun tribute wel heel erg dicht bij de geroemde sound van de energieke Britse folkband Mumford & Sons.

Mumford & Sons scoorde wereldhits met singles als ‘I Will Wait’, ‘Lover of the Light’ en natuurlijk ‘Little Lion Man’. Tijdens de show van The Hillibilly Moonshiners komen de bekendste songs van de albums Sigh No More, Babel, Wilder Mind en Delta voorbij.

De afgelopen jaren groeide The Hillbilly Moonshiners in rap tempo uit tot een band voor de grote festivals en popclubs. Zo waren de heren onder meer te zien op festivals als Paaspop, Dauwpop en Sziget in Budapest, een van de grootste vooruitstrevende popfestivals van Europa.

Death- en thrashmetal-gigant Legion of the Damned (foto) uit Venlo maakte al snel na de oprichting begin deze eeuw naam met hun keiharde nummers over allerhande duistere zaken, religieuze thema’s en apocalyptische gebeurtenissen. Overigens bestond de band al langer. Sinds 1990 werd er opgetreden onder de naam Occult.

Met hun extreme metal vormde Legion of the Damned in hun beginjaren het voorprogramma van namen als Cannibal Corpse, Kataklysm en Sodom tijdens tournees door Europa. Daarbij werden diverse legendarische plekken aangedaan, zoals Wacken Open Air.

In 2006 verscheen het eerste officiële album, Malevolent Rapture. De mannen pakten daarna stevig door. Er werd veel optreden en een jaar later was daar al de opvolger Sons of the Jackal, gevolgd door Cult of the Dead en Feel the Blade (re-release van het Occult’s album Elegy for the Weak) in 2008.

Na drie albums met producer Andy Classen werd in 2011 een nieuwe weg ingeslagen met de Zweed Peter Tätgren die achter de knoppen plaats nam voor het volgende album, Descent into Chaos. Hierop volgden Europese tournees met Celtic Frost, Kreator, Behemoth en Cannibal Corpse. Daarna was het weer de beurt aan Andy Classen en kwam in 2014 Ravenous Plaque uit.

De afgelopen jaren heeft Legion of the Damned bepaald niet stil gezeten. De band veroverde zelfs nieuw terrein dankzij de nodige optredens ver weg, waaronder in Brazilië, Chili, Argentinië, Mexico, Thailand, Singapore, de Filipijnen en Vietnam. Begin 2019 was er weer een verse plaat: Slaves of the Shadow Realm.

In het voorprogramma staat Insurrection. De death/thrash van deze mannen is bruut, maar ook melodieus en bovenal zeer pakkend. De band, die in 2008 is opgericht, bracht in 2015 de EP Catatonic uit. Dit ging gepaard met tournee van zestig shows in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Daarbij werd opgetreden met metaliconen als King Diamond, Pestilence, Destruction, Cryptopsy, Cradle Of Filth, Darkane en Hypocrisy. In augustus 2019 verscheen het debuutalbum Circles of Despair. Daarop is iets meer melodie toegevoegd, zonder aan snelheid en boosheid in te boeten. “No fillers, only killers”, aldus de band.

Marching Trough Corpses is de tweede supportact. Death metal uit Sneek. Het geluid van de band wordt beïnvloed door gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Diepgaande teksten,

strakke tempowisselingen en rauwe melodielijnen. Onlangs verscheen hun eerste single ‘Poland’.

Vrijdag 29 november 2019

THE HILLBILLY MOONSHINERS play MUMFORD & SONS

21.00 uur / vvk € 13,- zaal € 15,-

Zaterdag 30 november 2019

LEGION OF THE DAMNED voorprogramma: INSURRECTION, MARCHING THROUGH CORPSES

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-

