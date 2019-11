Tentoonstelling ‘Boten bij de vis’ in Fries Scheepvaart Museum

Sneek-Van 30 november 2019 tot en met 2 februari 2020 is de tentoonstelling Boten bij de vis te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.



In de dorpen en steden rondom de Zuiderzee was de visserij een belangrijke bron van inkomsten. Van vissersplaatsen als Urk en Volendam weten we dat er veel vissers woonden en werkten. Minder bekend is dat er ook in de Friese Zuiderzeehavens omvangrijke vissersvloten waren. Iedere plaats had weer andere specialismen. De Staverse jollen waren gebouwd voor de vangst van ansjovis in fuiken. De veel grotere Lemsteraken en botters hadden sleepnetten waarmee grotere vissen zoals haring aan boord werd gevangen.

Na de aanleg van de Afsluitdijk ging het bergafwaarts. Op het IJsselmeer was weinig meer te verdienen. Vooral vanuit Urk kozen de vissers het ruime sop van de Noordzee. Maar in veel andere vissersplaatsen maakten de houten vissersschepen plaats voor de pleziervaart. En ook de vissersschepen ondergingen een metamorfose: Lemsteraken werden luxe zeiljachten en ook Staverse jollen kregen een tweede leven als kajuitjacht.

In de tentoonstelling Boten bij de vis maak je kennis met de vissers, hun schepen en de werven waar zij werden gebouwd. De expositie is samengesteld uit de collecties van negen musea, die samenwerken in het Netwerk Zuiderzeecollectie*. Er zijn scheepsmodellen en schilderijen te zien. En op een touchscreen is een digitaal archief te bekijken met aanvullend fotomateriaal en filmfragmenten. Zo ervaar je de rijke geschiedenis van de visserij op de Zuiderzee.