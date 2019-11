Op bezoek bij Sinterklaas in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek

Sneek-Op zondag 24 november komt Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek in het Fries Scheepvaart Museum. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen kinderen de Sint een handje komen geven.

In het Kindermuseum kunnen ze leuke dingen knutselen. Ze kunnen bijvoorbeeld een Pepernotenvloot maken en … een Bootje kleuren en vouwen. Het leuke van dat Bootje is dat het in het museum bij de schoorsteenmantel wordt gezet en dat de Sint er dan ’s nachts een cadeautje in doet. Op de foto zie je zo’n bootje, dat vorig is gemaakt.

De toegangsprijs is de normale toegangsprijs. Hij staat op de website:

https://friesscheepvaartmuseum.nl/mus…/praktische-informatie