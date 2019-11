Vertel Vrijheid! Zondag 8 december, 15.30 uur, CSG Bogerman in Sneek

Sneek- Op 8 december 1944 werden 51 verzetsmensen uit de Blokhuispoort in Leeuwarden bevrijd, zonder dat er één schot werd gelost. Deze bijzondere gebeurtenis staat centraal in de muzikale voorstelling Vertel Vrijheid!, die op 8 december 2019 uitgevoerd wordt door de Konrad Koselleck Big Band en cabaretier Vincent Bijlo.

De voorstelling is de aftrap van het landelijk jongerenproject Vertel Vrijheid! waarin vmbo leerlingen bijdragen aan de viering van 75 jaar Bevrijding. Op 14 plekken in Nederland, van Friesland tot Zeeland, maken scholieren een rap waarin zij vertellen over vrede en vrijheid. CSG Bogerman is de eerste school die meedoet aan dit project. Leerlingen uit 4 vmbo hebben een rap geschreven over voorwerpen uit het Fries Verzetsmuseum. Ook het verhaal van de razzia op het voetbalveld in Sneek is verwerkt.

Van de rap is een videoclip gemaakt. Deze clip worden gebruikt in de voorstelling Vertel Vrijheid! In de voorstelling wordt verteld over de bevrijding in Friesland, gecombineerd met Big Band muziek uit de jaren ’40. Voorafgaand aan de voorstelling verzorgen de leerlingen van de Bogerman Big Band een spetterend voorprogramma.

Zondag 8 december, 15.30 -17.00 uur Adresgegevens CSG Bogerman Hemdijk 2 Sneek Toegangsprijs € 10.00 Vertel Vrijheid! is een initiatief van 14 musea en herinneringscentra die verenigd zijn in SMH 40-45. Voor meer informatie: www.vertelvrijheid.nl