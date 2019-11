XMAS Sneek met Lekker Sneek, Kerst & Dickensmarkt en heel veel Kerstactiviteiten op 8 december

Sneek – De binnenstad van Sneek wordt in december omgetoverd tot een prachtig verlicht winters tafereel. De grote Kerstbomen worden weer opgetuigd en heel Sneek is gehuld in sfeervolle kerstverlichting. Met extra koopavonden, extra koopzondagen en diverse warme winterse kerstactiviteiten is Sneek in de decembermaand zeker een (shop)bezoek waard! Zondag 8 december bruist het kerstgevoel ‘de pan uit’! Met de XMAS editie van het mode-, beauty- en lifestyle-event MooiSneek, met veel ludieke activiteiten in heel veel winkels, de Kerst-& Dickensmarkt op het Grootzand en in de Scharnestraat kom je al helemaal in de Kerstsfeer, voor zover je dat nog niet was! Via de Galigastraat kunnen bezoekers het rondje vervolgen naar de Marktstraat, waar de wintereditie van Lekker Sneek wordt georganiseerd en waar men kan genieten van culinaire wintergerechtjes. Met daarbij straattheateracts en livemuziek in de binnenstad is Sneek op zondag 8 december ‘the place to be’ voor Kerstshoppen!

Lekker Sneek XMAS

Van 12.00 tot 19.00 uur presenteren horecaondernemers hun winter- en Kerstspecialiteiten in een winterse sfeer. Dit jaar en knusse gezellige houten huisjes om de Kerstsfeer compleet te maken. De deelnemende bedrijven aan Lekker Sneek XMAS volgen zsm. Door middel van munten kunt u een van de vele lekkernijen proeven die deze bedrijven voor deze dag aan u voorschotelen.

Kinder XMAS plein

Het Kerstgevoel leeft bij jong en oud daarom zijn er voor de kinderen zijn er op het Schaapmarktplein leuke activiteiten zo kun je je laten schminken als ijsprinses, christmas tree, elfje of Rudolh the Red Nose Rendeer! Kerstcircus Sander & Friends verzorgt diverse workshops op het kinderplein. Ook de ballonartiest David maakt iedereen blij met zijn ballonsculpturen.

Op de foto met de Kerstman

Natuurlijk ontbreekt de enige echte Kerstman met zijn kerstelfjes niet! Hij zit klaar voor de foto in een gezellig kerst decor. De fotograaf zet kinderen met ouders graag op de kiek tussen 14.00 uur en 16.00 uur! De foto’s zijn erna te downloaden via www.sneek.nl en facebook.

Beleefplein

Op de Wijde Burgstraat staat het beleefplein met adviezen voor de kerst. Of het nu gaat om een outfit, kapsel, make up of aankleding van uw woning. Onze stylisten helpen u graag verder voor de komende Kerst!

Mobiele acts & live muziek

Tijdens X-Mas Sneek zullen live muziek en straatacts het publiek vermaken. Zo zullen er op Lekker Sneek diverse straatact te zien zijn, maar ook door de rest van het centrum wordt het winkelend publiek vermaakt door straattheater en kerstmuziek.

Kerst – & Dickensmarkt Grootzand & Scharnestraat

De kades van het Grootzand en het gezellige Scharnestraatje vormen deze dag van 12.00 uur t/m 17.00 uur het decor voor een gezellige kerstmarkt in Dickenssfeer. Bij de sfeervolle kerstkramen vind je allerlei traditionele spulletjes zoals kerstdecoraties, handnijverheid, woonaccessoires, feestelijke sieraden & kleding, speelgoed en culinaire heerlijkheden verkrijgen. Terwijl je over de kerstmarkt slentert, wordt je omringd door de heerlijkste geuren, sfeervolle kerstverlichting en gezellige kerstmuziek. Via de vernieuwde Galigastraat kunnen bezoekers het rondje stad vervolgen weer naar de Marktstraat of Leeuwenburg.

Standhouders:

Geïnteresseerde standhouders voor een kraam op de Kerstmarkt kunnen het inschrijfformulier invullen op de site van Becaservice.

Voor meer info, kijk op: https://www.sneek.nl/nl/over-sneek/uitgelicht/xmas-sneek-kerst-in-sneek