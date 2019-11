Tryater Rûnom komt naar Sneek

Sneek – Tryater Rûnom: het verdiepingsprogramma waarin we laten zien waarom we maken wat we maken – komt op zondag 24 november én woensdag 4 december naar Sneek! Beide avonden zijn geïnspireerd op het thema dat de voorstelling Raze om protters aansnijdt. Raze om protters gaat over mensen die zich niet gezien of gehoord voelen in de maatschappij.

Aan tafel bij Lewinski

Op 24 november om 15.30 uur zullen theatermakers, professionals uit de zorg en ervaringsdeskundigen onder leiding van journalist Kirsten van Santen praten over actuele maatschappelijke vraagstukken die spelen in de zorg. Het gesprek wordt gevoerd rond het diner. Tussen de gesprekken en het eten door is er muziek van Hiske Oosterwijk.

Opgave kan via www.tryater.nl.

Pakjesavond in Theater Sneek

De warmte en gezelligheid rond 5 december zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom organiseert Tryater Rûnom – op 4 december voorafgaand aan de voorstelling Raze om protters in Theater Sneek – pakjesavond voor iedereen die graag Sinterklaas willen vieren, maar er om bepaalde redenen geen gelegenheid toe heeft.

Op vertoon van een kaartje voor de voorstelling is pakjesavond gratis toegankelijk. Voor snert , warme choco en strooigoed wordt gezorgd.

Opgave kan via www.theatersneek.nl/voorstelling/pakjesavond.

De voorstelling Raze om protters

De thematiek van Raze om protters is het uitgangspunt voor Tryater Rûnom. De voorstelling gaat over mensen die op de één of andere manier niet in de maatschappelijke norm vallen. Zo iemand is Doede (Raymond Muller), een dertigjarige jongen met een lichte verstandelijke beperking. Wanneer Doede voor de zoveelste keer niet begrepen wordt, komt hij in actie en eist een podium, in de hoop dat het publiek naar hem wil luisteren. Hij gijzelt het publiek en voert het mee naar zijn belevingswereld, waar hij een inkijk biedt in zijn leven en gedachten, zijn observaties en interpretaties, die ontroerend, grappig, schrijnend en soms zelfs pijnlijk herkenbaar zijn.

Tryater Rûnom

Tryater speelt theatervoorstellingen, maar we zoeken ook naar andere momenten om met het publiek van gedachten te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Onder de titel Tryater Rûnom zoeken we mensen overal in Fryslân op om het gesprek aan te gaan, te vertellen over of actief bezig te gaan (zoals workshops). Vaak haken we aan op de thema’s van onze voorstellingen. We werken daarbij samen met onder andere lokale instellingen en initiatieven, experts, theatermakers, mensen uit het onderwijs, ervaringsdeskundigen, overheden en toneelverenigingen.