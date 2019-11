Wolter Kroes & Band, Wild Romance en Leaves Eyes in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- De populaire volkszanger Wolter Kroes, bekend van hits als ‘Viva Hollandia’ en ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’, zit inmiddels 30 jaar in het vak. Na uitverkochte shows in AFAS Live en Ahoy komt hij zijn jubileum ook vieren in Sneek, met live-band!

Dat Wolter een geboren muzikant is, bleek al toen hij op zijn vijfde begon met drummen. Zijn zangcarrière startte toen hij op zijn twintigste een talentenjacht won. Hij maakte hierna van zingen zijn werk en begon met optreden.

In 1989 kwam Wolters debuutsingle ‘Ik mis je elke dag een beetje meer’ uit. Zijn grote doorbraak volgde in 1995, toen hij een dikke hit scoorde met de single ‘Laat me los’. Het nummer was afkomstig van het gelijknamige album, waarop hij ook een duet met Willeke Alberti zong. Het album werd een grote hit en stond wekenlang in de Album Top 100.

Daarna bracht Wolter meer hits uit. Zo was er in 2000 succes met ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’. In 2008 scoorde Wolter zijn eerste nummer-1 hit met ‘Viva Hollandia’. Dit lied bracht hij uit ter ere van het EK-voetbal in Zwitserland en Oostenrijk. In 2014 bereikte Wolter de nummer 1-positie in de Single Top 100 met ‘Ik ben je prooi’. In het najaar van 2016 kwam zijn album Formidabel uit, waarop hij met een volledig orkest klassiekers in een Nederlandstalig jasje steekt.

Wolter viert in 2019 dat hij 30 jaar in het vak zit. Onlangs verscheen zijn nieuwe single ‘Hemel’. In het najaar volgt als kers op de feesttaart het album We gaan nog even door.

Het voorprogramma wordt verzorgd door JôN!

Met jarenlange ervaring als frontman van een bekende coverband weet JôN! van elke gelegenheid een muzikaal feest te maken. Zijn repertoire is zéér breed: van André Hazes tot AC/DC, disco tot hoempapa, folk tot country, rustige zwijmelnummers en heftige beats, klassiekers en hedendaagse hits. JôN! laat iedereen meezingen, zwijmelen, schuifelen, foxtrotten, walsen, dansen, headbangen, hakken, springen en de polonaise lopen. Afgelopen zomer verscheen zijn tweede single; HAWAII, ee up-temponummer dat JôN! zowel in het Nederlands als in het Fries zingt.

Wild Romance

Wild Romance is al zes jaar terug! Sommigen zullen zelfs zeggen dat Wild Romance van Herman Brood nooit is weggeweest. De band is nu weer op tournee met de Veronica Tapes Tour.

Wie de naam Wild Romance hoort, denkt in eerste instantie aan die gouden periode van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Herman Brood & his Wild Romance groeiden uit tot rocksterren zoals Nederland nog nooit had gekend. Met albums als Shpritsz – Cha Cha en vele hits, waaronder ‘Saturday Night’, ‘Dope Sucks’, ‘Rock & Roll Junkie’ en ‘Never Be Clever’. Het was sex, drugs, rock ‘n roll en een hoop opwinding als Herman Brood & his Wild Romance op het podium stonden.

Met naast Brood natuurlijk Dany Lademacher, de door de wol geverfde gitarist uit België die hard rockend als subtiel swingend uit de hoek kon komen. Wat later kwam David Hollestelle. Hij kon net zo venijnig riffen als hij eruit zag.

Anno 2019 heeft Wild Romance zowel Dany als David aan boord. Frontman is de Edgar Koelemeijer. Otto Cooymans neemt de toetsen voor zijn rekening en de ritmesectie bestaat uit Gee Carlsberg (bas) en Jan ‘t Hoen (drums).

Wild Romance heeft onlangs een nieuw album opgenomen: No Time. De mannen zelf: “No Time rockt, No Time rollt en No Time raakt je in hart en onderbuik.” De mannen gaan deze avond diverse nummers van de verse plaat spelen. Uiteraard komen ook de nodige legendarische Brood-hits voorbij.

Fans van Within Temptation, Nightwish en Epica komen zondag ruimschoots aan hun trekken met de Metal Female Voices Tour. Het affiche wordt bezet door vier toonaangevende metalbands met een vrouw in de spits.

Leaves’ Eyes

De symfonische metalband Leaves’ Eyes uit Duitsland werd in 2003 opgericht en is een grote naam binnen de wereld van gothic rock en symfonische metal. Zangeres Liv Kristine, die bekend werd als zangeres van Theatre of Tragedy, was jarenlang het middelpunt van de groep. Zij werd in 2016 vervangen door de Finse Elina Siirala. Leaves’ Eyes bestaat verder uit mede-oprichters Alexander Krull (zang, keyboard) en Thorsten Bauer (gitaar, bas) plus Pete Streit (gitaar) en ‘onze eigen’ Joris Nijenhuis (‘The fastest feet from Friesland!’) op de drums. Zij maken ook deel uit van de heavy metalgroep Atrocity. Met hun bombastische arrangementen en teksten over Scandinavische mythes en vikinglegenden is door Leaves’ Eyes tot op heden veel succes geboekt.

Leaves’ Eyes wordt vergezeld door Forever Still, Lost In Grey en Kassoghta.

Forever Still, uit Kopenhagen, trakteert op industrial rock en metal. De band met zangeres Maja Shining werd opgericht in 2010 en bracht meerdere EP’s en twee albums uit: Tied Down (genomineerd voor een Metal Hammer Award) en het dit jaar verschenen Breathe in Colours. In 2019 kwamen ook vier singles uit: Rew1nd, Breathe in Colours, Is It Gone? en de Lou Reed-cover Perfect Day.

Lost in Grey is een van de meest veelbelovende acts in de folkmetalscene. Het Finse zestal debuteerde in 2017 met het album The Grey Realms. Daarop vertelt Lost in Grey het verhaal van Lillian, een vrouw die probeert te ontsnappen aan de gruwelijke wereld en op zoek gaat naar het paradijs. De voornaamste rollen in dit goed en kwaadspektakel worden vertolkt door Harri Koskela (toetsen), Emily Leone (viool) en tekstenschrijver Anne Lill Rajala. Inspiratie haalt Lost in Grey onder meer uit de soundtracks van films en de overweldigende Scandinavische natuur.

Als het om melodische death metal gaat deelt Kassogtha uit Genève in Zwitserland flink de lakens uit. De band kenmerkt zich door destructieve riffs, platwalsende grooves, opzwepende melodieën en de door-merg-en-beenstem van zangeres Stephany Hugnin. Hun debuutalbum A New World To Come verscheen in 2017 en werd gevolgd door een Europese tournee en een finaleplaats bij W.O.A. Metal Battle Switzerland.

Vrijdag 22 november 2019

WOLTER KROES & BAND voorprogramma: JôN!

21.00 uur / vvk € 27,50 zaal € 30,-

Zaterdag 23 november 2019

WILD ROMANCE

21.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-

Zondag 24 november 2019

METAL FEMALE VOICES TOUR MET LEAVES EYES voorprogramma: FOREVER STILL, LOST IN GREY, KASSOGHTA

15.00 uur / vvk € 16,- zaal € 19,-