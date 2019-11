Thema-avond VHS met C&A: Mettingen en Sneek

Sneek- In 1841 openden Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste eigen zaak in Sneek. De twee broers, afkomstig uit Mettingen (Westfalen), hadden al een aantal jaren met een groot pak met stoffen door het Friese land gereisd.

Nu, minder dan een kwart eeuw voor het 200-jarig bestaan van C&A, besteedt de Vereniging Historisch Sneek haar herfst-thema-avond aan hoe Sneek aan de basis stond van een concern met winkels in diverse landen, tot in de Verenigde Staten.

Speciaal voor deze avond komt de historicus (en wetenschappelijk museumdirecteur) Karl Bosecker uit Mettingen op 19 november naar de Waterpoortstad om samen met Jan Visser te vertellen over Mettingen, de Brenninkmeijers en de “lapkepoepen”, zoals de Duitse marskramers werden genoemd.

De avond is in wijkcentrum De Spil aan de Molenkrite in Sneek. De aanvangstijd is 20.00 uur.