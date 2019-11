Singer-songwriter Kieran Halpin treedt op in Ierse Pub Sneek

Sneek- Aanstaande zondag is er Live muziek in de Irish Pub de Poort van Cleef. Kieran Halpin heeft er zin in en maakt er een spetterend optreden van. 15:45 uur.

Kieran Halpin groeide op in Collon en was op school in Tullyallen. Zijn eerste gitaar was een Spaanse gitaar met nylon snaren. Na het verlaten van school op 18-jarige leeftijd ging Kieran on the road naar Dublin . Hij ging daar op straat spelen en bezocht clubs waar hij bekende muzikanten zoals Christy Moore, Paul Brady, Andy Irvine tegenkwam. Kieran vormde een duo met Pat Armstrong Stained Glass Window – voor hij met Paul Ward (nu Father Ward) won op The Letterkenny Song Festival in 1974. In 1975 ging Kieran naar Leeds, in West Yorkshire Engeland, waar hij kennismaakte met muzikanten zoals Gordon Tyrell en Jon Strong.