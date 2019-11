Huiskamerfestival Muziek bij de Buren Sneek gaat van start

Sneek- Zondagmiddag 2 februari 2020 presenteert Sneek voor de tweede maal wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Uniek aan Muziek bij de Buren Sneek is dat de optredens plaatsvinden in 25 huiskamers verspreid door de hele stad. Hier kun je luisteren naar optredens van lokale muzikanten; van jazz tot klassiek en van singer-songwriter tot elektronische beats. Tijdens Muziek bij de Buren ontmoet je de inwoners van Sneek en maak je, binnen de intieme sfeer van de huiskamers, kennis met al het moois wat Sneek op muzikaal vlak te bieden heeft. De optredens zijn vrij toegankelijk zodat iedereen onbeperkt kan genieten van de Sneker muzikaliteit en gastvrijheid.

Nationale Muziek bij de Buren-dag

Muziek bij de Buren is gestart zodat muzikanten nieuw publiek ontmoeten en inwoners elkaar beter leren kennen. Dankzij social media staan wij in contact met de hele wereld, maar vaak kennen wij onze eigen buren niet eens. Daar wil Muziek bij de Buren verandering in brengen. Door de intieme setting van de huiskamers ontstaat persoonlijk contact tussen de muzikant, de huiseigenaar en de bezoekers. Bezoek aan één van de optredens geeft gegarandeerd een blijvende herinnering aan een warm onthaal van gastvrije en muzikale stadsgenoten.

De decemberdrukte omzeilen

December – de maand van feestdrukte en voor velen inmiddels ook de maand van Muziek bij de Buren. Deze editie willen we de decemberdrukte omzeilen en het feestje meenemen naar het nieuwe jaar. Schrijf daarom 2 februari 2020 vast in jouw agenda. Dan starten we februari samen met echte Sneker muziek en gastvrijheid!

Meedoen met Muziek bij de Buren? Enthousiaste inwoners van Sneek kunnen zich opgeven als huiskamer, muzikant, of als beiden! Inschrijven kan tot en met 1 december via de website van Muziek bij de Buren: www.muziekbijdeburen.nl

Organisatie Muziek bij de Buren Sneek Muziek bij de Buren is een initiatief van Stichting Muziek bij de Buren. De organisatie van Muziek bij de Buren Sneek is in handen van enkele betrokken bewoners i.s.m. poppodium Bolwerk. Samen maken wij op 2 februari van Sneek één grote huiskamer!

Praktische informatie

Locaties: +/- 25 huiskamers in verschillende wijken in Sneek

Datum: zo. 2 februari 2020 van 12:00 -18:00 uur Meer informatie en aanmelden: www.muziekbijdeburen.nl