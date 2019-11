Vereniging Ondernemend Sneek doneert € 40.000 Sneek 75 Vrij

Sneek- Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Stichting Vereniging Ondernemend Sneek hield voorzitter Kees Poiesz van de Stichting Sneek 75 Vrij gisteravond een gloedvol betoog om een fikse subsidie voor de festiviteiten binnen te halen.

De ondernemers uit Sneek beloonden zijn verzoek met een vorstelijk bedrag van maar liefst € 40.000. Eerder al kwam de gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank elk met een bedrag van 20.000 euro over de brug en ook de bijdrage van het Old Burger Weeshuis mag er met 15.000 euro zijn. Stichting Sneek Promotion doneert 10.000 euro. De begroting van om het jubileum Bevrijdingsfeest te organiseren is met € 244.000, – behoorlijk.

Binnenkort maakt de Stichting Sneek 75 Vrij het programma bekend dat van 15 april tot en met 5 mei 2020, zal worden georganiseerd. Nu al is bekend dat er een openluchtspel, muziekfestival en een historische wandeling door Sneek zullen worden gehouden. Ook zal er op 3 mei een Bevrijdingsloop zijn.