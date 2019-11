Theaterprogramma Sneek, Week 47

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

George van Houts

Kom PloTT, deel 2

Twee seizoenen geleden overdonderde George van Houts met Kom Plot, een theatercollege over de aanslag op de Twin Towers en de hiermee samenhangende ‘conspiracies’. Na 75 voorstellingen en meer dan 150.000 weergaven op YouTube vraagt dit initiatief om een vervolg, een deel II (TT).

De geopolitieke ontwikkelingen schreeuwen om duiding. Reden te meer om dieper in te gaan op alle vragen rond de moeder van al deze veranderingen en opgelopen spanningen: 9/11. Met als ironisch extra een aantal complotten uit de jongste geschiedenis die achteraf wel degelijk waarheid zijn gebleken. Zoals de Gladio-affaire. Plus een reeks absurde samenzweringen waar je hartelijk van in de lach schiet. Bijvoorbeeld: waren er niet eigenlijk twéé Titanics? Of: heeft Stanley Kubrick in 1968 de volledig-in-scène-gezette maanlanding gefilmd? Wederom een theatercollege waarbij je kin op je borst zakt van verbazing over de krochten en kronkelingen van de menselijke geest.

Toneel // wo 20 november // 19.30 uur

The Kilkennys

Blowin’ in the wind

The Kilkennys hebben de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist gegeven, zodat klassieke folksongs en ballades zowel de jongere generatie als de veteranen onder de muziekliefhebbers aanspreken. Inmiddels is hun naam wereldwijd synoniem voor de moderne Ierse muziek.

Hun songs zijn vrolijk en opgetogen, zoals in hun vertolkingen van de klassiekers ‘The Spanish lady’, ‘Tell me ma’ en ‘Whisky in the jar’. Met hun energieke uitstraling, hun rappe instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor krijgen ze de zaal gemakkelijk mee. Afgelopen jaar brachten ze hun nieuwe album “Blowin’ in the wind” uit. Met talent, passie en ambitie kun je een eind komen. Waarvan acte in the story of life van The Kilkennys. Vier vrienden uit de Ierse stad Kilkenny deelden hun passie voor muziek, stichtten een band en zetten menig pub op stelten. Twaalf jaar later heeft het viertal zijn repertoire vanuit de pubsferen naar wereldniveau getild en hebben ze een grote schare fans in heel Europa en tot in Boston, New York en Las Vegas. De formule achter het succes is de unieke blend tussen de bandleden, die vocaal en instrumentaal net zo bij elkaar horen als de whisky en het glas.

Muziek // zo 24 november // 14.30 uur

Ila van der Pouw

Tarzan (6+)

Meester-poppenspeelster Ila van der Pouw komt na het succes van de GVR opnieuw met een imponerende, tijdloze klassieker: Tarzan.

Tarzan gaat over een gorillamoeder die zich ontfermt over een in de jungle achtergelaten baby en geeft hem de naam Tarzan. Tarzan groeit op bij zijn nieuwe familie, een groep gorilla’s, en vele andere dieren. En dan verschijnt na tien jaar zijn tante in de jungle. Ze is op zoek naar haar vermiste neefje en van plan hem mee te nemen naar de beschaafde wereld. Je kunt Tarzan natuurlijk uit de jungle halen, maar kun je de jungle ook uit Tarzan halen? Een voorstelling over wie je bent, waar je thuis hoort maar bovenal over de moed om voor jezelf te kiezen.

Ila van der Pouw is een veelvuldig bekroond theatermaker/poppenspeelster. Zij maakt al bijna 20 jaar bijzondere voorstellingen, waarbij ze levensgrote poppen gebruikt als haar medeacteurs.In haar handen komen ze als echte, gelaagde karakters tot leven. Haar subtiele, sierlijke manipulatie en opvallende stemtechniek doet het publiek vergeten naar poppen te kijken. Ila van der Pauw pakt meerdere prijzen, zoals tijdens het Praagse Puppet Art Festival wint ze de prijs voor beste poppenspeler.

Familievoorstelling // zo 24 november // 14.30 uur

