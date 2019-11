Syb van der Ploeg: Een leven voor muziek en sport

Sneek- Syb van der Ploeg, de bekendste zanger van Friesland heeft z’n eigen boek, geschreven door Roely Boer! Het werd gisteravond aangeboden tijdens een geweldig muzikaal en sportief feest in een goed gevulde grote zaal van Theater Sneek. Ze waren er bijna allemaal de sporthelden van Syb die met een exclusief interview een plekje in het prachtig vormgegeven boek een plaatsje hebben gekregen: Gerard Nijboer, Foppe de Haan, Henk Angenent, Rob Barel en Hennie Kuiper. Alleen Rintje Ritsma schitterde door afwezigheid.

Muziek en sport, zijn onlosmakelijk met Syb van der Ploeg verbonden. Harlopen, fietsen, zwemmen, schaatsen, marathons en triathlons en het organiseren van de Mar-athon van Sneek, horen allemaal bij de sympathieke zanger uit Friesland. Gisteravond was het meer dan alleen maar een boek- en cd presentatie. Het werd een flitsende en vooral levendige theatervoorstelling onder de naam SportSound, waar beide passies van Syb verbonden werden.

Nog maar amper op het podium of Syb van der Ploeg en de fantastische Wiebe Kaspers Band ( wat een power!!) namen het publiek mee in een muzikale warming-up.

Vervolgens vonden er op het podium interviews plaats met de sporthelden van Syb. Prachtige anekdotes passeerden de revue. Al die kerels ( Syb heeft blijkbaar geen sportieve heldinnen…) vertelden exclusieve verhalen, die ook in het boek zijn terug te vinden.

Correctie! Er was wel degelijk een heldin die gisteravond ook een boek in ontvangst mocht nemen: Mem van der Ploeg! Heit, ook in de zaal, liet een traantje. Een ontroerend moment.

Voor meer informatie over het boek: www.sybvanderploeg.nl

Foto’s Henk van der Veer