Luisteren op Locatie najaarseditie 2019 in IJlst

IJlst- Na de vele enthousiaste reacties dit voorjaar organiseren we dit najaar weer een ‘Luisteren op Locatie’ in IJlst. Met, zoals van ons gewend, een zeer divers genre muziek in de programmering op bekende en onbekende locaties in IJlst. Een avond met muziek op niveau uiteenlopend van

melodieuze folk, klassiek vocaal begeleid op piano en Hollandse luisterliedjes van weleer. Laat je wederom een avond verrassen. Beperkt aantal kaarten op = op!



To Twelve

Harmonieuze vocals en folky gitaren zijn de elementen die To Twelve gebruikt om hun verhaal te vertellen. Een ‘neverending story’ over reizen over bergen, langs oceanen en door de Europese steden waar ze hun

muziek naar de straten brengen. Naast het vastleggen van hun ervaringen in muziek is ook fotografie een onmisbaar onderdeel. Zo geven ze je, door middel van analoge foto’s, een kijkje in hun leven.

De Poelman Brothers

Arthur en Marius Poelmann zijn eind jaren zestig begonnen met optreden. Hun repertoire bestond toen al uit Nederlandstalige muziek afgewisseld met nummers van Leonard Cohen, Tom Paxton en een enkel nummer van de Rolling Stones. Inmiddels hebben ze het spelen weer opgepakt. Hun repertoire is nog steeds voornamelijk Nederlandstalig afgewisseld met een enkel Engelstalig nummer. Poëtische luisterliedjes, vertolkingen van o.a. Boudewijn de Groot, Robert Long en anderen worden afgewisseld met

vrolijke nummers en samenzang. Ze worden daarbij begeleid door Henk van Ee (accordeon) en Ewout Poelmann (basgitaar en zang).

Albert Jan de Boer & Pieter Bogaert (solist&pianist)

Tijdens een eindexamen in juni 2018 op het Conservatorium van Amsterdam werden de getalenteerde bariton Albert Jan de Boer en pianist Pieter Bogaert aan elkaar voorgesteld. Uit deze samenwerking ontstond al snel een gezamenlijk liedprogramma met werken van onder anderen Hugo Wolf en

Henri Duparc. Dit liedprogramma hebben ze inmiddels op verschillende plaatsen in Nederland uitgevoerd. In IJlst brengen ze een deel van hun tweede liedprogramma: Liederkreis op. 39 van Robert Schumann.

Alle concerten duren zeker 30 minuten, bezoekers worden begeleid naar de diverse locaties, koffie/thee zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Wil je er bij zijn? Er zijn nog enkele plekken, dus zorg dat je nog op

tijd bestelt:

Kaarten (à €12,-) los te koop via ‘Boutique Jenny-IJlst’ of anders

online via www.ijlst750.nl