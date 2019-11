Nije roman fan Bennie Huisman

Snits- Liuwe is in gewoane jonge, dy’t it dreech fynt om te kiezen. Tusken muzyk en technyk. Tusken leafdes dêr’t er tsjinoan rint. Hy wit net altyd hoe’t er reagearje moat as it libben en de maatskippij sûnder oerlis foarôf yngripe yn syn libben. As syn mem ynienen stjert. As syn earste leafde stikken rint. As syn bern opgroeie en eigen paden gean. As sels net kieze betsjutte kin dat oaren dat foar jo dogge. Sa stroffelt Liuwe troch it libben. Mar dogge we dat net allegear?

ISBN: 9789493159082Taal: FryskAuteur: Bennie HuismanTal siden: 255Utjouwer: AfûkKategory: Fryske boeken, Romans, Romans en literatuer.