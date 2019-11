Jubileum muziektheater Tinto en EP presentatie bij Lewinski

Sneek- “Vier het leven om je heen en hang de slingers op met iedereen.Het leven is al veel te kort en alleen is maar alleen. Dus droom, durf, doe en deel, met iedereen”

Met deze songtekst begon in maart 2016 de voorstelling ‘Je valt me tegen’, die bij ons in Lewinski in première ging. Een droom kwam uit voor de zes enthousiaste dames van Tinto! Het avontuur begon in het najaar van 2014 op het fietspad tussen IJlst en Sneek. Nu vijf jaar later blikken de dames graag terug op een prachtige periode. Ze doen dit door hun jubileum bij Lewinski te vieren met een speciale Aan Tafel en afterparty. En…. tromgeroffel…. met het presenteren van hun eigen EP! En jij kunt daar bij zijn. Vanaf 19.30 inloop en gratis entree voor degenen die alleen een drankje komen doen. 20.00 presentatie van de EP en overhandiging aan een speciale gast. En daarna: lekker zingen en swingen bij Lewinski.

woensdag 20 november 2019 / vanaf 19:30 gratis toegang