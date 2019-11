Hymn to the Virgin met ‘Sneeker Cantate Koor’ in Doopsgezinde kerk

Sneek- Zondag 1 december 2019 zingt het Sneeker Cantate Koor de mooiste Ave Maria’s en andere muziek rondom Maria. Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde kerk, Singel 28 te Sneek en begint om 16.00 uur. De toegangsprijs is €10,-, vooraf bij de kerk.

Kenmerkend voor dit concert is dat componisten door alle eeuwen heen zich op allerlei manieren hebben laten inspireren door Maria, traditioneel in de carols waar de geboorte van Jezus centraal staat, of door zeer oude teksten zoals het ‘Ave Maria’ dat in het concert een aantal keer terugkomt waarin Maria lof toegezongen wordt, maar ook door troost te vragen zoals bij Schuberts wereldberoemde ‘Ave Maria’ en bij het ‘Requiem’ van Gilkyson, geschreven voor de slachtoffers van de tsunami in 2004.

De componisten zijn Bach/Gounod, Caccini, Elgar, Gilkyson, Grieg, Lotti, Rheinberger, Rossini, Schubert, Soriano, Tavener en Wood. Natuurlijk worden ook enkele bekende Carols gezongen.

Het programma vindt u op sneekercantatekoor.nl.

Uitvoerenden:

Het Sneeker Cantate Koor is een 4-stemmig gemengd koor met ongeveer 30 leden. Vorig jaar bestond het koor 80 jaar en in maart is een schitterend jubileumconcert gegeven in de Zuiderkerk. Sinds september 2019 heeft het koor een nieuwe dirigent: Sippie Broersma. Het komende concert is het eerste dat onder haar leiding wordt gegeven.

De solopartijen worden gezongen door de sopraan Fardau van der Woude. Fardau heeft onder andere de sopraan aria’s van het Carmina Burana van Carl Orff vertolkt, de rol van Constance in de Friese opera ‘Keapmanskeunsten van de Friese schrijver Martinus Schuil, de sopraan aria’s uit ‘The Messiah’ van Händel, de aria’s uit de ‘Matthaüs Passion’ van Bach en afgelopen maart was ze te horen in de ‘Johannes Passion’ van Bach.

Jan van Liere begeleidt het koor op piano en (kist)orgel. Jan is vaste pianist bij diverse koren, waaronder het theaterkoor “Animato” uit Leeuwarden en bij de Oratorium Vereniging Bolsward. Daarnaast is hij werkzaam als correpetitor bij het Kunstencentrum Atrium in Sneek.

De muzikale leiding is in handen van Sippie Broersma.