Het verhaal van Sint Maarten door meesterverteller John Ebink

Sneek- Ruim 30 kinderen verzamelden zich maandag de elfde van de elfde bij een van de scholen in de wijk Hemdijk. Rond de klok van zes gaf meesterverteller John Ebink een inkijkje in het leven Sint Maarten, de naamgever van het lichtjes feest. Aan het einde van het spannende verhaal trakteerde Hendrike Sturms op wat lekkers. Zij was vanuit de wijk stichting betrokken bij de organisatie. Vervolgens togen de kinderen de wijk in. Ondank de regen openden er vele deuren. Dat leverde een schat aan zoetigheden op.