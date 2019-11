Cabaretière Katinka Polderman in de Klameare van Workum

Workum- Het NUT-bestuur uit Workum is erg trots dat zij Katinka Polderman in Workum kunnen verwelkomen op 23 november a.s. Zoals Polderman is er geen tweede. Ze is niet langer een goed bewaard geheim. Ze hoort bij de elite van het Nederlands cabaret. Met haar zesde voorstelling “Polderman draagt een steentje bij”, pakt ze haar publiek in met haar droge stijl, slimme woordspelingen, rake liedjes en sarcastische omdraaiingen. Ze is een tegendraadse taalvirtuoos, ongepolijst, gortdroog, origineel en onverstoorbaar. Het is een ijzersterk inhoudelijk programma over hoe mensen langzaam maar zeker de aarde verwoesten. Niet voor niets dat deze voorstelling in reprise is gegaan. Kaarten zijn te verkrijgen via www.nutworkum.nl

Katinka Polderman – cabaret

Zaterdag 23 november 2019, aanvang 20.15 uur Kultuerhús Klameare, Merk 1 te Workum

Kaarten inclusief een consumptie € 16,50