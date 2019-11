Sint Maarten optochten in Sneek

Sneek- Echt Sint Maartenweer vanavond in Sneek, regen en wind! Maar de kinderen, al of niet onder begeleiding van hun (groot)ouders, lieten zich er niet van weerhouden om langs de deuren te gaan met de vaak zelfgemaakte lampions. ‘Elf november is de dag…’

In verschillende wijken werden de Sint Maartenlopers begeleid door muziekgroepen. Zo marcheerde o.a. Advendo door Duinterpen en waren de Utlopers actief in Sperkhem-Tuindorp. Een prachtige traditie!

Op de foto vooraan de zesjarige Emma Jasmijn van den Bos en andere Sint Maartenlopers