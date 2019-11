Eendracht Maakt Macht winnaar Survento Fanfare Festival

Surhuisterveen- Afgelopen zaterdag werd Eendracht Maakt Macht uit Oudega (SWF) winnaar in de hoogste groep van het Survento Fanfare Festival. Dit entertainmentfestival vond plaats in Surhuisterveen.

EMM kwam uit in de hoogste groep en werd door de jury uitgeroepen tot winnaar. De jury bestond uit Jan de Haan, Piet van der Heide en Gerrit Breteler. Zij roemden vooral de kwaliteit van musiceren en de uitstekende solisten binnen het orkest. Volgens de kritieken bracht EMM een prachtig programma dat in de zaal meer achterliet dan de confetti die het optreden beëindigde.

Eendracht Maakt Macht staat onder leiding van dirigent Paulus de Jong. Het volgende concert van EMM is het Groot Kerstconcert in de monumentale Martinikerk in Bolsward op 21 december. Dit concert is gratis toegankelijk.

Foto: Survento Fanfare Festival / Westra Foto en Media