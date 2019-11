Geslaagde trip down Memory Lane met Creedence Clearwater Revival in Theater Sneek

Sneek- “Hieltyd faker hear ik dizze múzyk op begraffenissen en kremaasjes, we wurde âlder”, zei een van de medebezoekers meteen na afloop van het eerbetoon dat de Amerikaanse band The Fortunate Sons vanmiddag aan Creedence Clearwater Revival bracht in Theater Sneek.

Dat mag dan zo zijn, maar dat muziek van de vermaarde Creendence altijd in leven zal blijven bewees de coverband The Fortunate Sons zeer zeker. Onvoorstelbaar zoveel hits Creendence Clearwater Revival ons heeft nagelaten.

En ze kwamen allemaal voorbij, van Born On The Bayou tot Down On The Corner. Uiteraard ook de allergrootste succesnummers als Who’ll Stop The Rain en Suzie Q klonken op deze grijze novembermiddag in de ruim gevulde grote zaal van Theater Sneek.

Over grijs gesproken, dat was vanmiddag weer de meest voorkomende haarkleur van de bezoekers, die overigens wel helemaal uit hun dak gingen tijdens de toegift. Geweldig toch dat 60+’ers nog de monotone bewegingen van voor naar achter met hun kale en grijze koppen maken tijdens zo’n zondagse ‘trip down Memory Lane’ ?!

Dat het dit jaar precies een halve eeuw geleden is dat John Fogerty en zijn Creedence Clearwater Revival een legendarisch optreden gaven op het Woodstock Festival is bekend. Daarom ook muzikaal terug in die tijd en met de ogen dicht lukte dat aardig! Al valt dansen met de ogen dicht een klein beetje tegen. Muzikaal vond ik deze band meer dan uitstekend, de performance vrij vlak.

Opvallend vond ik verder dat er vanmiddag bij het optreden heel veel publiek van buiten de Sneker stadsgrenzen was en toch ook nog een aantal jeugdige muziekliefhebbers. Eens in de zoveel tijd zullen jongeren de muziek van de legendarische band her-ontdekken!

Voor mij was het vanmiddag heerlijk jeugdsentiment, waar ik mij vrijwillige in onderdompelde. Gewoon een lekker middag muziek in Theater Sneek. Niks meer maar ook zeker niet minder!

Recensie en foto’s Henk van der Veer