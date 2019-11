Afscheidsconcert APK Bluesstation

Sneek – Het was begin april 2014 dat drie Sneeker muzikanten tijdens een jamsessie in Cafe De Bakkersdochter een paar nummers met elkaar speelden. Het klikte zo goed dat de heren besloten om samen verder te gaan als bluesband. “We hoeven geen naam hoor, gewoon Anton, Pieter en Klaas”. Toch wel zo handig om aan te geven dat we een bluesband zijn. En als je het toch over APK hebt: er is ook nog zoiets als een APK station. Zo was APK Bluesstation geboren.

Na een paar jaar kwam toetsenist Henk de band versterken, eerst als gastmuzikant, maar uiteindelijk als vast bandlid. Na vijf jaar optreden in heel Friesland en soms daarbuiten, houdt de band er nu al mee op, ondanks een groeiende groep fans. Anton is met pensioen gegaan en wil tijd besteden om samen met zijn vrouw lange zeilreizen te maken met hun boot. Vroeg in het voorjaar al op pad, ‘s zomers lekker ver weg en zolang er geen ijs ligt doorvaren.

Om alle trouwe volgers te bedanken en om afscheid te nemen eindigt het waar het begonnen is: in Cafe de Bakkersdochter aan de Scharnestraat in hartje Sneek.

Daar speelt APK Bluesstation voor de laatste keer haar eigenwijze interpretatie van de Blues…..

Maar reken er maar niet op dat Anton zijn gitaar nu ook echt aan de wilgen hangt…….

Zaterdag 23 november

17.00 uur tot 20.00 uur

Cafe De Bakkersdochter

Vrij entree