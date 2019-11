Presentatie boek over verzetsman Jan de Rapper trekt volle bibliotheek Sneek

Sneek- Een bomvolle bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne in Sneek was vanmiddag getuige van de presentatie van het boek ‘Jan de Rapper-Verzetsman in Sneek’. Het werk is geschreven door Yvonne de Rapper, een kleinkind van Jan. Er waren o.a. eerste exemplaren voor Pier Abe en Hendrik Jan Santema, familieleden van verzetsleider Willem Santema met wie Jan de Rapper samenwerkte.

Met het schrijven van dit boek over haar grootvader geeft Yvonne de Rapper de Sneker verzetsman dan eindelijk het podium dat hem toekomt. Omdat er niet genoeg ‘bewijsmateriaal’ van Jan de Rapper was bleef het vernoemen van een straatnaam naar hem uit. Noem het wrang, maar dat juist hij, Jan de Rapper zwijgen als adagium had niet de eer kreeg die hem toekomt. Omdat hij tijdens de oorlog zweeg en ook na die akelige tijd niets meer kwijt wilde over wat hij ondergronds gedaan had was er inderdaad ‘geen bewijsmateriaal’! Na het overlijden van Yvonne haar vader, Marten de Rapper, kwamen er twee dozen tevoorschijn met waardevolle correspondentie en foto’s over Jan z’n leven tevoorschijn.

Yvonne bekende vanmiddag dat er tijden het ‘opruimen’ een doos bij het oud papier is geraakt. Gelukkig bleek in de andere doos voldoende materiaal om er een boek over te schrijven. Yvonne vertelde op zeer boeiende wijze over het ontstaan van het boek aan de hand van een powerpointpresentatie. Dat ze in alle drukte en spanning naar deze middag toe een werkversie had meegenomen stoorde haar zelf nog het meest. De aanwezigen moesten er om glimlachen en de presentatie werd er alleen maar natuurlijker door. Niet alleen het boek is een waardig eerbetoon, dat het er nu toch op lijkt dat er in Sneek binnenkort een pad naar Jan de Rapper is meer dan terecht.

Geen vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig

Jammer, en dan druk ik mij zacht uit, dat er vanmiddag geen afgevaardigde van de gemeentebestuur Súdwest-Fryslân aanwezig was! Niemand had een officiële uitnodiging gekregen, ook de ruim 125 aanwezigen niet. Maar zij waren er wel!

Eerste exemplaren van het boek

Naast Pier Abe en Hendrik Jan Santema, de grote verzetsleider Willem Santema was hun oud-oom, kreeg ook Nico Velleman, Zoon van Jozef Velleman een exemplaar van het boekje. Mede door de verzetsgroep Lever, waar Jan de Rapper dus een vooraanstaand lid van was, heeft Jozef Velleman de oorlog overleefd. En ook zoon Nico overleefde de oorlog door een definitieve onderduikplaats bij Watte en Uleke Nauta op boerderij de Gouden Baars in Sneek.

Verder waren er boeken voor Froukje Albada-de Rapper en Simke Hogerland. De dames namen het boek postuum in ontvangst voor Douwe en Rika de Rapper, die in de oorlog onderdak bood aan drie onderduikers.

De middag werd georganiseerd door FryX en de leiding was in goede handen van Amieke de Rapper, de voorzitter van de stichting voor laagdrempelige cultuur en literaire evenementen.

Tekst en foto’s Henk van der Veer