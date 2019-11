Teater Snits spilet: Toe ju, doch ris wat

Sneek – Dit is it ferhaal fan Buddy Baker dy’t de tucht fan heit en mem ûntflechtet en de feiliche baan fan heit syn “keunstfruchten” fabryk opseit om bij syn losbânniche broer Alan yn te lûken. Alhoewol’t Alan noch hieltyd bij heit yn de Keunstfruchten wurket, plôket hy leaver de echte fruchten fan it libben……….en yn grutte mannichte……Hy fynt it syn taak om broerke Buddy yn te wijdzjen yn dit libben. Hoe dizze broers dit oplosse en de striid oangean mei heit en mem wurdt jo yn dizze foarstelling dúdlik.

De uitvoeringen zijn op 22 en 23 november in Theater Sneek. Aanvang 20.15 uur.