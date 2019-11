Restaurant Koperen Kees in de top 10 Beste Leerbedrijf Horeca

Sneek- Op vrijdag 8 november heeft SVH de top 10 van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca bekend gemaakt. Voor deze jaarlijkse wedstrijd werden dit jaar 150 leerbedrijven genomineerd. Tot maandag 4 november zijn deelnemende leerbedrijven met elkaar de strijd aangegaan om de eerste mijlpaal van de wedstrijd te bereiken: de top 10 van beste leerbedrijven. Met de bekendmaking van de top 10 zijn de eerste twee fasen van de wedstrijd afgesloten en zal in december bekend zijn welke van deze leerbedrijven zich hebben geplaatst voor de top 3.

De wedstrijd startte begin dit jaar met de nominatieronde. Leermeesters, leerlingen en de bij het leerbedrijf betrokken docenten konden tijdens deze ronde hun favoriete leerbedrijven opgeven voor de felbegeerde titel.

Het opleidingsklimaat, de betrokkenheid van het leerbedrijf bij de leerling, de visie op opleiden en het opleidingsplan, zijn punten waarop de leerbedrijven tijdens de eerste ronde van de wedstrijd beoordeeld zijn. Daarnaast konden zij extra punten scoren met deelname aan de geheime opdracht. De punten van al deze onderdelen samen bepaalden de plek van het leerbedrijf in de ranking.

Dit is de top 10 in alfabetische volgorde:

Brasserie De Koperen Kees Sneek

De Ertepeller Papendrecht

Het Noorden Aalten

Horeca Groep Leiden Leiden

Le Brasseur Maarssen

Parc Broekhuizen Leersum

Pulitzer Amsterdam Amsterdam

Restaurant La Fleurie Oirschot

SMAAK&MEER Maassluis

’t Havenmantsje Harlingen

SVH is erg blij met de enorme betrokkenheid van de leerbedrijven die dit jaar de strijd aan zijn gegaan. SVH directeur Ricardo Eshuis en voorzitter van de commissie: “We merken dat leerbedrijven die deelnemen aan de wedstrijd vaak al een ontzettend goed opleidingsklimaat hebben en enorm betrokken zijn bij hun leerlingen. Dit zien we onder andere terug in de opleidingsplannen, waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van de leerling. We zien ook een aantal oude bekenden terug in de top 10. Deze bedrijven blijven zichzelf continue verder ontwikkelen als leerbedrijf en vallen hierdoor ook dit jaar in positieve zin weer op binnen de wedstrijd.”

Verdere wedstrijdverloop

De leerbedrijven uit de top 10 worden deze maand bezocht door commissieleden van de wedstrijd. Om een goede indruk te krijgen van het leerbedrijf, krijgen de leerbedrijven de opdracht hen tijdens dit bezoek te ontvangen als een leerling op zijn eerste werkdag. Daarnaast gaat het commissielid tijdens het bezoek in gesprek met leerlingen en leermeesters over de uitvoering van de opleidingsplannen en de opleidingsvisie.

De ervaringen van de commissieleden worden gerapporteerd aan de voltallige wedstrijdcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van SVH, KHN, SBB, de MBO Raad, FNV Horecabond en oud winnaars van de wedstrijd Het Hooihuis en Van der Valk Sassenheim-Leiden. Deze partijen zien allen het belang van opleiden op de werkvloer en ondersteunen bedrijven om leerlingen en andere medewerkers via begeleiding en opleiding beter te maken. Tijdens de commissievergadering waarin de ervaringen met de leerbedrijven worden doorgenomen, bepalen zij welke drie leerbedrijven een plek in de finale bereiken.

Geheime opdracht

Op social media deelden de leerbedrijven de meest creatieve video’s en foto’s voor de geheime opdracht. Deze opdracht stond dit jaar in het teken van het waarderen en leren kennen van de leermeester. De leerlingen serveerden het favoriete gerecht of drankje aan hun eigen leermeester en legden dit vast op beeld. De inzendingen laten zien dat er naast hard werken ook veel ruimte is voor fun en creativiteit bij de leerbedrijven.

We zoeken ook: de beste leermeester

De rol van de leermeester wordt dit jaar extra onder de aandacht gebracht: zij maken kans op de titel Beste Leermeester Horeca 2019/2020. De beste leermeester komt in beeld bij het jurybezoek aan de leerbedrijven die de top 10 van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca bereiken. Dat de beste leermeesters vaak bij één van deze beste leerbedrijven werken, is niet zo gek. Deze leerbedrijven beseffen hoe waardevol de leermeester is en investeren daarom ook in zijn of haar vaardigheden. Opleiden geldt namelijk niet alleen voor leerlingen, ook de leermeester zelf is nooit uitgeleerd. De beste leermeesters nemen de tijd en ruimte om zowel uit zichzelf, als uit hun leerlingen het beste naar boven te halen.

Winnaar 2019/2020

Het winnende leerbedrijf en de winnende leermeester worden tijdens de finale op de Horecava in 2020 bekendgemaakt. Dit leerbedrijf mag niet alleen een jaar lang de titel Beste Leerbedrijf Horeca 2019/2020 dragen, maar wint ook de award met bijbehorend muurbordje. Daarnaast mogen zij een dag meelopen met een SVH Meester naar keuze en een persoon afvaardigen voor de branchevaststellingscommissie van SVH. In deze commissie wordt met andere grote branchepartijen een belangrijke stempel gedrukt op het vaststellen van de kwaliteitsstandaarden in de horecabranche.

Waarom deze wedstrijd zo belangrijk is

Het doel van de wedstrijd sluit goed aan bij de visie en het doel van SVH: Het vergroten van de vakbekwaamheid in de branche als geheel en van individuele medewerkers in het bijzonder. “Leerbedrijven en goede leermeesters zijn van groot belang om dit doel te bereiken. Voor een leerling die voor het eerst ervaring opdoet als horecamedewerker, kunnen zij een groot verschil maken. Zij hebben een voorbeeldrol en drukken daarnaast een belangrijke stempel op de vaardigheden en houding van de leerling ten opzichte van het horecavak. Goede leermeesters en leerbedrijven zijn daarom onmisbaar om een nieuwe generatie op te leiden. Dat is dan ook de reden dat SVH deze wedstrijd namens de branche organiseert.” Aldus Ricardo Eshuis, directeur van SVH.

Kijk voor meer informatie over de wedstrijd op besteleerbedrijfhoreca.nl