Beroemde percussionist Pete Lockett geeft gratis masterclass Konnakol in Poppodium Bolwerk

Sneek – De wereldberoemde Britse percussionist Pete Lockett verzorgt donderdag 21 november ‘s avonds samen met de Friese percussionist David van der Heide een gratis masterclass bij Poppodium Bolwerk in Sneek. De unieke workshop vormt een kennismaking met Konnakol, de wondere wereld van Indiase ritmiek en de bijbehorende ritmische taal. Deelname is voor alle leeftijden. Opgeven kan via kunstencentrumatrium.nl/masterclass-konnakol.

De workshop daagt amateurmusici uit om uit hun vertrouwde, traditionele repertoire te stappen. Lockett begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) met een kleine demonstratie op Kanjira in combinatie met Konnakol. Daarna zal hij vertellen over het ontstaan en de functie ervan en behandelen hij en Van der Heide de nodige ritmische concepten.

Pete Lockett

Pete Lockett is thuis in muziekstijlen van over de hele wereld: van Indiase klassieke muziek tot het Japanse Taiko drummen. Hij werkte met artiesten als Björk, Afro Celt Sound System, Peter Gabriel, Robert Plant, The Verve, Amy Winehouse en Pet Shop Boys. Daarnaast heeft hij soundtracks ingespeeld voor James Bond-films, Moulin Rouge, The Insider en vele andere Hollywood-producties.

David van der Heide

David van der Heide geeft les aan het slagwerk van showkorps Pasveerkorps uit Leeuwarden, waar hij ook de arrangementen en composities voor schrijft. Hij is thuis in traditionele/technische trommelstijlen en Indiase klassieke muziek (Tabla). Met het Pasveerkorps werd van der Heide in 2017 wereldkampioenschap op het onderdeel ‘show’ tijdens het Wereld Muziek Concours.

Samenwerking

Nadat Lockett en Van der Heide elkaar ontmoetten tijdens het drumfestival Herfstfest bleek er al snel een klik te zijn: beide slagwerkers delen een voorliefde voor Indiase klassieke muziek. Van der Heide verwerkt in zijn eigen composities en die voor het Pasveerkorps elementen uit Indiase muziek. Zodoende kwamen de muzikanten op het idee samen een stuk te schrijven voor het Pasveerkorps en workshops te geven.

Via de masterclass laten Van der Heide en Lockett amateurmusici in Sneek kennismaken met de Indiase, ritmische wereld. De workshop gaat vooraf aan een optreden op het festival Explore the North in Leeuwarden (22-24 november). Lockett en Van der Heide zullen daar gezamenlijk geschreven stuk met het Pasveerkorps voor het eerst uitvoeren. De masterclass is een initiatief van Keunstwurk, Fulkaan en Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân en Explore the North en Kunstencentrum Atrium.