Verhalenavond bij Woudagemaal in Lemmer

Lemmer- Ook dit jaar is het Woudagemaal een van de locatie die mee doet aan de Verhalenavond! Als de stenen van het Woudagemaal konden spreken hadden ze heel wat te vertellen….. (bijna) 100 jaar geschiedenis in Lemmer!

Kom luisteren op vrijdagavond 15 november tussen 19.00 en 22.00 uur bij het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal naar de verhalen over de schoorsteen en de stokers van weleer. Het wordt een gezellige avond van met boeiende verhalen, muziek, kopje koffie of thee in de kathedraal van stoom! De entree is gratis.

Vervolg LF2018

Vrijdag 15 november is een vervolg op de verhalenavond waarmee vorig jaar Leeuwarden-Fryslân 2018 werd geopend. Het evenement heet nu Verhalenavond en vindt plaats door heel Friesland. Verhalenavond wordt georganiseerd door Museumfederatie Fryslân en Stichting Pier21 en is onderdeel van het LF2028-programma.

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk).

Foto: Sonja Hylkema