LAS ontvangt schrijfster Aaf Brandt Corstius

Sneek- Woensdag 27 november a.s. ontvangt de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijfster Aaf Brandt Corstius. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Aaf Brandt Corstius is columniste, vertaalster, schrijfster, publiciste en redactrice. Als lezer kennen we haar vooral van haar columns, zoals in de Volkskrant.

Aaf Brandt Corstius, is een telg uit het geslacht Corstius, dochter van schrijver Hugo Brandt Corstius en de zus van correspondent Jelle Brandt Corstius. Aaf studeerde vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte ze als redacteur bij diverse uitgeverijen, vertaalde boeken uit het Engels en schreef twee restaurantgidsen. In november 2006 verscheen haar debuut Het jaar dat ik dertig werd, een bundeling van columns die vooral verhalen over haar aan/uit-relatie met ‘Meneertje Knipperlicht’ in New York. Dat meneertje bleek Arnon Grunberg te zijn.

Sinds 2006 verschijnen er met regelmaat bundelingen van Corstius’ columns, waaronder Het jaar dat ik (2x) moeder werd (2012), Eindelijk 40 (2017) en meest recent Trouwboekje (2018). Deze handelt, zoals de titel al doet vermoeden, over haar voorbereiding op het huwelijk. “Hartveroverend onhandig en met veel gevoel voor drama en zelfspot”, aldus de recensie in NRC Handelsblad. Tussendoor schreef ze nog een toneelstuk onder de titel Fiftyfifty (2013).

Dit jaar maakte ze een solovoorstelling in Theater Bellevue in Amsterdam onder de titel Welkom bij mijn zielige jeugd. Ook staat er voor 2020 nog een toneelstuk van haar op stapel.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl of bij Boekhandel Van der Velde Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.

