Capella Sneek bezingt de nacht en het mysterie

Sneek- Nu de dagen korter worden en de nachten langer is het een mooie gelegenheid eens even stil te staan bij de schoonheid van de nacht en een wonderlijk mysterie. Kamerkoor Capella Sneek doet dat op vrijdag 22 in de Heilige Geestkerk te Heerenveen en op zaterdag 23 november in de Doopsgezinde Kerk te Sneek met het zingen van fenomenale koorwerken, waarbij de bezoekers lekker kunnen wegdromen. Er staan verrassende stukken op het programma, bijvoorbeeld met ‘zingende glazen’ of voor koor a capella en cello. De bekende Friese celliste Dana de Vries zal samen met het koor spelen, maar ook soleren. De begeleiding is in handen van dirigent Gerard van Beijeren en pianiste Carmen Keijser. Visuele effecten zullen de concertbeleving nog extra versterken, kortom een concertprogramma om de vingers bij af te likken…

Kamerkoor Capella Sneek is inmiddels niet meer weg te denken uit het Sneker muziekleven en is alweer begonnen aan een derde seizoen. Succesvolle producties, met als hoogtepunten de Petite Messe Solennelle van Rossini in 2018 en het Requiem van Fauré in 2019, maken het koor kwalitatief steeds beter. Ook de professionele coaching van Sippie Broersma draagt in grote mate bij aan de ontwikkeling van de koorklank, maar ook zeker aan de individuele stemmen. Met verrassende en uitdagende programma’s wil het koor zich in de regio profileren als een dynamisch koor dat spannende combinaties niet uit de weg gaat.

Kaarten zijn in de voorverkoop à € 10 verkrijgbaar via www.sneekvocaal.nl of aan de deur. Beide concerten beginnen om 20:00 uur