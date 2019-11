Subsidie voor Speelfilmfestival Sneek binnen

Sneek- Altijd weer spannend, maar de bevestiging voor het krijgen van subsidie voor het Internationaal Speelfilmfestival 2020 is binnen. Opnieuw kunnen wij het Speelfilmfestival organiseren voor Non Professionele filmers. Opnieuw in een uitstekende locatie bioscoop “Cine Sneek”.

Zoals alle jaren op de 1e zondag in oktober en dat is zondag 4 oktober 2020. Noteer de datum en geeft het door aan alle film liefhebbers. De films mogen niet langer zijn dan 30 min.

De bevestiging van de subsidie is mooi op tijd binnen. Je kan dus nu al starten met het maken van een speelfilm. Komend jaar weer een optie voor die mooie bioscoop zaal. Je moet wel een trap op, maar de fijne stoelen en met vooral veel been ruimte is toch wel heel erg fijn.

Hoop volgend jaar weer op veel films en bezoekers. Reserveer nu al vast een weekeind in Sneek.