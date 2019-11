Sfeervolle verhalenavond op de Brink in Oudemirdum

Oudemirdum- Op vrijdag 15 november organiseert Bezoekerscentrum Mar en Klif samen met een aantal ondernemers in Oudemirdum weer een gezellige verhalenavond rondom de sfeervolle Brink. Iedereen is welkom om op verhaal te komen in een gezellige winterse sfeer met vuurkorven, muziek, sages, geschiedenis en acts.

We hebben voor deze avond een bont gezelschap van vertellers en muzikanten bereid gevonden om hun ‘verhalen’ te delen! Een boswachter, een historicus, een stembevrijder, een musicalschrijfster, een dominee, enz. Benieuwd? Kom genieten, kijken en luisteren.

Verhalen over een niet zo brave dominee die dan ook niet zo lang heeft genoten van zijn aanstelling, vreemde verhalen rondom het vermaarde Slot Beuckenswijk en de geschiedenis van Sondel, maar ook verhalen over kruiden, over bomen, over stenen en te diep in het glaasje kijken.

Volg de met lantaarntjes verlichte route door Mar en Klif, de heemtuin, Grand Café de Nostalgie, Hotel Boschlust, Bakkerij Twijnstra en de Fontein Kerk en geniet van wat je hoort en ziet op de Brink met een beker warme chocomelk of Glühwein! Ongetwijfeld volgen er bijzondere ontmoetingen en nog meer ‘sterke’ verhalen. Opgave is gewenst, de toegang is gratis en iedereen is welkom! Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

De verhalenavond start om 20:00 uur en duurt tot omstreeks 22:00 uur. Kijk voor meer informatie en opgave op www.marenklif.nl