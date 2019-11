Ladi Dadi met Extince, Wouter Hamel en Finnegan’s Hell in Poppodium Sneek

Sneek- Ladi Dadi Raw voert een ieder mee naar de jaren ‘90, de hoogtijdagen van de beste hiphop en R&B. Én de periode waarin in Nederland een MC furore maakte: Extince! De pionier van de Nederlandstalige hiphop mag dan ook niet ontbreken deze avond.

Extince begon in de jaren ‘80 als Engelstalige rapper. Toen bleek dat hij in het Nederlands net zo lekker flowde als zijn Amerikaanse collega’s, besloot de Brabander verder te gaan in zijn moerstaal. Hij maakte zijn Nederlandstalige debuut op een track van de Osdorp Posse (‘Turbotaal’) en groeide uit tot een van de grondleggers van de Nederlandse hiphop.

Extince scoorde dikke hits met ‘Kaal of Kammen’, ‘Viervoeters’ en vooral ‘Spraakwater’, waarmee hij hoog in de Top 40 stond. Met zijn aanstekelijke nummers bracht hij de Nederlandstalige hiphop naar een groter publiek. “De ‘machtige, krachtige, docterandus P-achtige rhymes, die je bij blijven tot je tachtigste verjaardag’ kunnen veel jaren ’90-jongeren nog steeds meezingen” (TopNotch). Extince kreeg in 2018 de Edison Pop Oeuvreprijs.

Tijdens deze RAW-editie zullen er meer hiphop-classics worden gedraaid dan tijdens de reguliere Ladi Dadi-shows.

Naast het optreden van Extince bestaat de line-up uit DJ Y’skid, DJ Irie en MC Bedeac.

“Creatieve omzwervingen en uitdagingen doen een mens groeien, maar veranderen niet wie je in het diepst van je hart bent”. Wouter Hamel weet daar alles van.

Wouter en zijn band halen hun inspiratie uit de jazzy pop uit de jaren ‘30 tot ‘50, gieten daar een jaren ’70 sausje overheen en brengen het resultaat met impulsen uit velerlei andere stromingen zelfverzekerd naar het heden.

Na een vliegende start in 2007 ging het Wouter na debuutsingle Breezy al snel voor de wind. De eerste twee platen werden platina, meerdere buitenlanden werden veroverd.

Een decennium nadat hij met zijn succesalbums Hamel en Nobody’s Tune zijn muzikale bakens plaatste in het onontgonnen gebied waar jazz en pop elkaar ontmoeten, keert Wouter terug naar zijn muzikale oerbron. Gelouterd door de ervaring met zijn meer popgeoriënteerde avonturen is zijn geluid tegenwoordig als vanouds, maar tevens aangescherpt.

Dit hoor je duidelijk terug op Boystown, zijn fonkelnieuwe album dat op 3 mei uitkwam. De nostalgische sound op de plaat vormt een perfecte match met de warme, jazzy stem van Wouter. Boystown is een bandproject zonder externe producers en arrangeurs. Wouter en zijn pianist Thierry Castel werkten in volledige afzondering aan de tracks. Ze creëerden een muzikale wereld die zich uitstrekt van vroege Brian Wilson-orkestraties tot melancholische Scorsese sferen. Boystown gaat over voornemens en verlangens. De romantische single Live It Up zou makkelijk de titeltrack van een filmklassieker kunnen zijn.

Het voorprogramma Baer Traa is de nieuwe soul- en americana man uit Rotterdam. Zijn eerste single Stone Cold Woman werd meteen 5 sterrentrack bij Gerard Ekdom (Radio 2) en weerspiegelt waar de muziek van Baer om draait; strakke grooves, soulvolle songs en een flinke

scheut blues. Opgegroeid in Venlo, in een nest van klassieke musici, werd hij omringd door symfonieën en sonatas, maar al snel zocht hij zijn heil ergens anders: soulzangers als Marvin Gaye en Bill Withers en songwriters als James Taylor en Jackson Browne vormden zijn sound.

Zijn debuut ‘Out Of Thin Air’ verscheen 15 februari. Met zijn rauwe, oprechte performance en in zijn band leden van Janne Schra, Jo Goes Hunting en Ntjam Rosie is dit een act om niet te missen.

Finnegan’s Hell uit Zweden maakt Keltische punk in de sfeer van The Pogues, The Dubliners en Dropkick Murphy’s. Je kunt je dus gaan opmaken voor een mooi, bierrijk feestje!

The Irish Times omschreef de band eens als een mix van Metallica en de Kilfenora Céilí Band.

Met hun banjo, accordeon en fluit zette Finnegan’s Hell zichzelf in 2011 op de Keltische punkkaart met de EP The Molly Maguires. De band – opgericht in 2010 – was toen al een tijdje aan het toeren door Europa.

In 2013 wist Pabs Finnegan, Mick Finnegan, San Finnegan, Ace Finnegan and Old Roxy opnieuw de aandacht op zich te vestigen met ‘Drunken Christmas’. Het nummer ging gepaard met een opmerkelijke kerstvideo met veel blikken Guinness en bierworstjes. “One drink for Santa Claus. One drink for me. One drink to get us through this white misery.”

Een jaar later was daar het eerste officiële album: Drunk, Sick And Blue. De plaat ontving internationaal lovende kritieken. Zo riep Paddy Rock Radio het nummer uit tot een van de beste Keltische punkalbums van het jaar.

Foto van Wouter Hamel

Vrijdag 15 november 2019

LADI DADI RAW met EXTINCE

21.00 uur / vvk € 13,- zaal € 18,-

Zaterdag 16 november 2019

WOUTER HAMEL voorprogramma BAER TRAA

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-

Zondag 17 november 2019

FINNEGAN’S HELL

15.00 uur / vvk € 6,- zaal € 8,-