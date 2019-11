Kunst in Beweging verandert van galerie in atelier met kunstuitleen

Koudum/Weidum – Na twee heel leuke en enerverende jaren heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema besloten dat Galerie Kunst in Beweging weer een atelier wordt, waardoor er meer tijd ontstaat om eigen werk te maken en te reizen. Het pand aan de Hoofdstraat 1 te Koudum staat in de verkoop en het ‘atelier op wielen’ gaat binnenkort weer rijden.

‘Mijn man en ik hebben de knoop doorgehakt om een ander leven te gaan leiden’, vertelt Connie. ‘Een leven zonder mooi huis en zonder galerie. We willen heel veel gaan reizen en daarbij kunnen terugvallen op een klein huisje, dat we inmiddels hebben gevonden in Weidum. Daar zal Kunst in Beweging verdergaan als atelier met kunstuitleen van eigen werk. Onderweg in de camperbus die ik gekscherend mijn “atelier op wielen” noem, richt ik me vooral op het schrijven en fotograferen en het maken van klein werk.’

Schrijfworkshops

Deze verandering houdt in dat de expositieruimte en schrijfcursussen in Koudum vervallen. Daarvoor in de plaats komen schrijfworkshops op locatie in de vorm van interessante, interactieve en boeiende workshops Poëzie of Korte Verhalen.

‘Dat kan in 1 dagdeel (ochtend, middag, avond) of in 2 aansluitende dagdelen, bijvoorbeeld onderbroken door een lunch. Het is maar net waar de behoefte ligt. Er zijn zes verschillende groepsworkshops: Diverse rijmsoorten (poëzie), Diverse dichtvormen (poëzie), Het opdoen van inspiratie met gebruik van zintuigen (poëzie), Personages en dialogen (korte verhalen), Conflicten (korte verhalen) en Opbouw en spanning (korte verhalen)’, licht Connie toe.

Kunstuitleen

In Weidum komt er bovendien een nieuwe tak van sport bij, namelijk een kunstuitleen onder zeer aantrekkelijke voorwaarden. ‘Lenen is de meest laagdrempelige manier om van kunst in je eigen omgeving te genieten, of dat nu thuis is of op het werk’, vindt Connie. ‘Voor slechts € 5 per schilderij per maand met een minimum van 5 schilderijen per keer (dus in totaal € 25), bouw je een 100%-tegoed op voor de aankoop van een schilderij. Stel: je leent gedurende 6 maanden 5 schilderijen, dan heb je na een halfjaar een tegoed opgebouwd van € 150 (6 x € 25), waarvan je kosteloos een schilderij ter waarde van € 150 mag uitzoeken. Dit betekent dat je dus eigenlijk elk willekeurig schilderij op afbetaling kunt kopen met daarbij het voorrecht daaraan voorafgaand te genieten van meerdere kunstwerken tegelijk voor een en dezelfde prijs. Met dit unieke spaarsysteem wil ik geïnteresseerden een doordachte keus in de kunst laten maken die in de provincie Friesland ook nog eens gratis wordt aangeleverd.’

Behalve voor de schrijfworkshops en kunstuitleen kunnen geïnteresseerden Connie Harkema – in de nieuwe setting van Kunst in Beweging – benaderen voor schilderijen en gedichten in opdracht, en op basis van haar kunst, boeken en reizen voor voordrachten c.q. (foto)presentaties/verslagen die zij geeft tijdens de periodes dat zij in Nederland is. Kijk voor een uitgebreide informatie op de vernieuwde website: www.connieharkema.nl