Zanggroep NEXT LEVEL vocals bij Topzondag met Koffiegeur

Sneek-De tweede Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2019-2020 wordt zondag 17 november verzorgd door NEXT LEVEL vocals. De pas opgerichte Friese vocal groep zingt lichte muziek en schrijft grotendeels eigen arrangementen. Het concert in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek begint om 11.30 uur en duurt een uur.

Next Level Vocals bestaat uit Christel van Bockxmeer (sopraan/alt) uit Bolsward, Erwin de Ruijter (tenor/mezzo) uit Bolsward, Alinda Talsma (sopraan/tenor) uit Grou, Dennis Dronkers (bas) uit Sneek en multi-instrumentalist Carel van Leeuwen uit Terherne. De Ruijter en Dronkers zijn als docent verbonden aan Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Van Leeuwen ondersteunt de stemmen met diverse instrumenten. Zo speelt hij cello, contrabas en percussie.

Het kwintet voorziet ieder lied van een eigen twist. Zo wordt het sfeervolle ‘When I Fall In Love’ uitgevoerd met een solo voor cello, waarbij de begeleiding gezongen wordt. Iets heel anders is de uitvoering van ‘Tequila Samba’, dat een verrassende intermezzo heeft gekregen. Het programma bestaat verder uit ballads zoals ‘My Immortal’ en ‘Tears In Heaven’ en up-temponummers als ‘For Once In My Life’ en ‘Thinking Out Loud’.

Waar: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek)

Wanneer: Zondag 17 november, 11.30 – 12.30 uur

Kaarten: € 10, te bestellen via www.theatersneek.nl

Topzondag met koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden. Tseard Verbeek is de programmeur.

Zondag 20 oktober 2019: Teachers Delight

Zondag 17 november 2019: NEXT LEVEL vocals

Zondag 23 februari 2020: Duo Scholten & Flach

Zondag 8 maart 2020: Duo Francis & Vijselaar en Houtkwintet BlaasVaak

Zondag 5 april 2020: Stedelijk Muziekkorps Sneek met Edith Bakker

Foto NEXT LEVEL vocals : v.l.n.r.: Carel van Leeuwen, Christel van Bockxmeer, Erwin de Ruijter, Alinda Talsma en Dennis Dronkers