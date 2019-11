Tweede serie Atrium van Tour van start bij Biercafé 3B in Sneek

Sneek-De aanstormende bandjes van Kunstencentrum Atrium gaan ook dit seizoen weer op tournee. De talentvolle muzikanten treden tot de zomer van 2020 regelmatig op in de binnenstad van Sneek. De tweede tournee begint op donderdag 21 november in Biercafé 3B (Wijde Noorderhorne 2). Tussen 19.00 en 22.00 uur spelen daar Good Vibes, Error, On a Monday, FunkyStuff, Late Date en Waterg8. De entree is gratis.

Good Vibes

Good Vibes werd onlangs opgericht tijdens de Atrium Taste-weken, waarbij muziekleerlingen van het kunstencentrum samen spelen en zo ontdekken hoe leuk het spelen in een band is. Inmiddels heeft Good Vibes een aardig repertoire opgebouwd. Het optreden in Biercafé 3B wordt hun live-debuut.

Error

Deze energieke band speelt graag rockgeoriënteerde nummers, onder andere van Yungblud, One Direction en Go Back to the Zoo. Ook hebben ze een eigen nummer geschreven.

On a Monday

Een stel getalenteerde muzikanten van Kunstencentrum Atrium sloeg een jaar geleden de handen ineen. De groep heeft een brede muzieksmaak en speelt van alles: van rock en dance tot Nederpop.

FunkyStuff

De vier enthousiaste bandleden van FunkyStuff spelen bekende nummers van bijvoorbeeld Madcon, Red Hot Chili Peppers en Imagine Dragons, maar wel in hun eigen ‘funky’ stijl en meerstemmig. De band maakt er graag een feestje van en doet dit met een gevarieerd repertoire.

Late Date

Soul, funk, blues en rock zijn de genres die voorbij komen bij een optreden van Late Date. De saxofoons zijn typerend voor het geluid en wisselen melodieuze lijnen af met funky ritmes.

Waterg8



Deze Sneker groep speelt graag up-temponummers als ‘I want you to want me’ en ‘Shut up and Dance’.

De zes groepen die in Biercafé 3B optreden worden gecoacht door muziekdocent Sytze Verbeek. Hij begeleidt hen bij alles wat er komt kijken bij een band; van het samenstellen van een repertoire tot de podiumpresentatie. Atrium on Tour geeft de bandjes de gelegenheid om waardevolle ervaring op te doen. Het is een initiatief van Pieterklaas de Groot, coördinator van de jazz- en popafdeling van Kunstencentrum Atrium. Aan het kunstencentrum zijn circa twintig bandjes verbonden met jongeren en volwassenen.

Foto’s van de bands Error en Waterg8 van Laura van der Kuijlen en Wietske Kock.