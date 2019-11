Theaterprogramma Sneek, Week 46

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Gravity & Other Myths

A Simple Space

Wegens groot succes bij programmeurs en publiek komt deze show nog één keer terug naar Nederland en België.

Ook al bestaan ze nog maar een paar jaar, ze worden nu al gezien als één van de beste groepen ter wereld. Zeven performers, wat spots en een grote mat – meer is niet nodig voor een uur lang spectaculair kunst- en vliegwerk, begeleid door de opzwepende muziek van de drummer. In hoog tempo, met veel humor en energie laten ze elkaar alle hoeken van het podium zien. Het is origineel, razendknap, ontwapenend en adembenemend. De groep won al vele internationale prijzen, waaronder in 2019 de Publieksprijs op de internationale vakbeurs IPAY in Philadelphia.

Voor iedereen die zin heeft in vrolijk spektakel! Gravity & Other Myths uit Australië verovert de wereld met een eigenwijze vorm van vernieuwend, acrobatisch circustheater.

Theatershow // wo 13 november // 19.30 uur // € 22,50 // Kinderprijs: € 15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Kift

Bal

De Kift is een veelkoppige, poëtische fanfare-punkband vol tomeloze energie, intimiteit, weemoed en euforie.

Al meer dan dertig jaar speelt dit bonte gezelschap van Zaanse bodem een megamooie mix van magnetiserende muziek met een danige dosis gecontroleerde chaos, zowel op de plaat als op het podium. De liedteksten zijn Nederlandstalig en samengesteld uit de wereldliteratuur. BAL is het elfde studio-album en vormt de basis voor deze allereerste theatertournee. Trommelend en tetterend, schitterend en schetterend gaat De Kift de verwoede tand des tijds te lijf. Hiervoor pakt De Kift uit met een rijk arsenaal aan instrumenten; met naast gitaren, drums, trompetten en trombones deze keer uitgebreid met strijkers, percussie, saxofoon en nog veel meer! De Kift werkte mee aan verschillende theater-, film- en samenwerkingsprojecten, schrijft muziek voor film en televisie en toert met shows in binnen- en buitenland.

Muziektheater // za 16 november // 20.15 uur // € 20,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Topzondag met koffiegeur

Next Level Vocals

NEXT LEVEL Vocals, opgericht in 2018, bestaat uit twee zangeressen, twee zangers en een multi-instrumentalist. De groep zingt voornamelijk lichte muziek. Het eerste jaar stond in het teken van het ontdekken van de mogelijkheden en kwaliteiten binnen de groep en het vinden van een eigen, originele richting. NEXT LEVEL Vocals verstaat de kunst om iedere song van een eigen ‘twist’ te voorzien. Deze creatieve out-of-the-box-benadering is typerend voor deze groep. Hier is een gevarieerd programma uit ontstaan, met diverse eigen arrangementen. Met NEXT LEVEL Vocals is Friesland een originele nieuwe vocal group rijker.

Muziek // zo 17 november // 11.30 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto De Kift