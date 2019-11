Marjolein Meijers, Zielscafé en Zing Mee Café in Lewinski

Sneek- Speciaal voor Lewinski een primeur van het nieuwe eindejaarsverhaal! Marjolein Meijers met 40 jaar Muziek. Al 40 jaar leeft Marjolein Meijers van en voor muziek. Dat is een goede reden voor een feestelijk muziekprogramma!Net als in Muziek! maakt Marjolein met haar vaste begeleiders Walter en Onno Kuipers mooie uitstapjes naar verre oorden. Met Ierse roots en pure folk, Americana, Balkan. Je kunt het zo gek niet verzinnen of zij spelen het. Alle teksten komen recht uit het hart en zijn gelardeerd met echte verhalen. De voorverkoop is gestart, kosten €7,50. Voorstelling is op 15 november.

Zielscafé en Zing Mee Café

Daarnaast is Lewinski deze week twee keer geopend als café. De eerste bijeenkomst van het Zielscafé vindt plaats op 13 november. “De meeste mensen deugen” zo stelt Rutger Bregman in zijn gelijknamige boek. Is dat zo? Is ons collectieve mensbeeld te negatief? en is dat erg? Wat is dat eigenlijk ‘deugen’ ? Wat zijn deugden? Deug jij en welke deugden maken dat jij deugt? Tijdens het zielscafé wordt er in gesprek gegaan aan de hand van bovenstaand thema. Aanvangstijd is 19:30 uur en deelnemen kost €5,-

Zingt u mee?

Op zondag 17 november opent het Zing mee café haar deuren! Zingt u mee?

Samen zingen zorgt immers voor dat fijne gevoel van saamhorigheid en nieuwe energie. Onder leiding van top dirigente Akke Bosma, wordt samen zingen nog leuker. Geoefende zanger, of juist niet? Akke zorgt er met haar arrangementen voor dat iedereen mee kan doen. Het Zing Mee Café is van 15:30 tot 17:30, en deelnemen kost €10,-

Opgave voor bovenstaande evenementen kan via de website van Lewinski.nl. Ook kunt u aangeven of u de desbetreffende avond een hapje mee wilt eten.

Foto: Kees Tabak