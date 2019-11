Johannes de Doperkerk in Hommerts fraai gerestaureerd

Hommerts- Na een restauratie en renovatie van een half jaar konden de kerkgangers uit Jutrijp-Hommerts afgelopen zondag weer terug keren naar de Johannes de Doper kerk. In de komende winterperiode worden de puntjes nog op de spreekwoordelijke i gezet, maar het Godsgebouw in de tweelingdorpen ten zuiden van Sneek zien er nu al prachtig uit.

Het meest opvallende is toch wel dat de kerkbanken niet meer aanwezig zijn en dat de kerkgangers in een cirkel bij elkaar zitten. Ergens in het voorjaar van 2020 zal de officiële heropening van de kerk plaatsvinden.