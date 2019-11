Nijland- Aanstaande zaterdag 9 november houdt CMV Excelsior haar jaarlijkse donateursconcert in MFC De Mande te Nijland. Het fanfare orkest staat onder leiding van Tseard Verbeek. Het muzikale thema van dit jaar is Musicals. Er is speciale medewerking op piano en zang van Ids Verbeek. Aanvang van het concert is 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Entree bedraagt 5 euro (kinderen t/m de basisschool zijn gratis).