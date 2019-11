Groots Carnavalsfeest in Sneek op zaterdag 9 november

Sneek – Jeugdhof Oeletoeters presenteert de nieuwe Jeugdprins(es). Op zaterdag 9 november om 14.00 uur in het verenigingsgebouw ‘t Convenant zal op verrassende wijze de nieuwe jeugdprins(es) zich kenbaar maken. Daarnaast nemen we op een feestelijke wijze afscheid van Jeugdprinses Tamar en gevolg. Alle kinderen uit Sneek en omstreken zijn hierbij van harte welkom bij de start van het Carnavalsseizoen! De presentatie is in handen van Sander Balk, ook geeft hij een kleine show. Kom in je ‘mooiste’ carnavalskostuum de polonaise lopen en dansen op feestmuziek samen met de nieuwe Prins of Prinses. Entree is voor iedereen GRATIS! Daarnaast is er voor alle kinderen een gratis suikerspin en staat de ranja klaar.

Word nu gratis lid van het Jeugdhof De Oeletoeters.

Houdt u kind van carnaval en van leuke activiteiten meld u kind dan gratis aan bij het Jeugdhof van De Oeletoeters en blijf op de hoogte van alle activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, een feestelijke jeugdmiddag en paaseieren zoeken. Het lidmaatschap is gratis voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor het aanmelden en voor info kunt u een mail sturen naar: info@jeugdhofoeletoeters.nl met naam kind en ouder, adres en telefoonnummer dan neemt de enthousiaste Jeugdcommissie contact met u op. Volg het Jeugdhof De Oeletoeters op Facebook en check de website www.oeletoeters.nl!

Feestelijke abdicatie Prins Geert Pieter 1e en onthulling nieuwe Prins(es)

De avond zal in het teken staan van de volwassenen. Vanaf 20.00uur bent u van harte welkom in ‘t Convenant om de feestelijke abdicatie bij te wonen van Prins Geert Pieter 1e en de onthulling van “De Nieuwe” prins of prins(es). Een feestelijke avond met gezellige muziek en vertier voor een ieder. De avond begint om 20.00uur, rond 21.30u zal het feestelijke afscheid zijn en om 23.11u de onthulling van de nieuwe prins of prinses. Toegang is geheel gratis en iedereen is van harte welkom bij deze prachtige avond!

Mocht u lid willen worden van deze prachtige vereniging neem dan gerust contact op via secretariaat@oeletoeters.nl of volg ons via Facebook of onze website www.oeletoeters.nl