Uitverkochte N8 van Sneek valt goed in de smaak

Sneek – Bijna 400 deelnemers en acht volle horecabedrijven: de vierde, tevens uitverkochte editie van de N8 van Sneek kun je gerust een succes noemen. Groepen vrienden van jong tot oud waagden zich aan de goedbezochte kroegentocht. Feestvierend Sneek heeft wederom bewezen dat je voor een goed avondje uit niet ver hoeft te reizen.

Het centrum van Sneek stond vrijdagavond weer in het teken van de welbekende kroegentocht langs de acht natte horecabedrijven die de stad rijk is. Oftewel: de N8 van Sneek. Dat het nog wel eens gezellig druk kon worden, was geen verrassing. De organisatie van de kroegentocht, Stichting Uit in Sneek, liet namelijk eerder die dag weten dat de vierde editie helemaal was uitverkocht.

Gelukkig is het concept zo ontworpen dat niet iedereen tegelijkertijd op dezelfde plek is. De stempelkaart geeft aan welke route de deelnemers moeten volgen. Eenmaal aangekomen op locatie hebben ze 30 minuten de tijd om te proosten, een drankje te nuttigen en een feestje te bouwen. Ook deze keer zat de sfeer er goed in, er werd gelachen, gezellig geborreld en heel wat danspasjes gemaakt. Uiteraard ontbraken de versnaperingen en gadgets onderweg niet. Bij de laatste kroeg van de route kregen de deelnemers hun felbegeerde medaille en ging het feesten nog tot in de late uurtjes door. Kortom: alle ingrediënten voor een geslaagde avond waren aanwezig in hartje Sneek.

Foto’s: Jurjen Rozeboom