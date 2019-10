Prijswinnaars Fotowedstrijd Gemeentegids

Sneek- De prijswinnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids van Súdwest-Fryslân hebben gister hun prijs in ontvangst mogen nemen! Tim Ricketts, zonsondergang Ybema’s molen. Fiona van Netten (links), winkelstraatje Hindeloopen.Thea de Jong (rechts), havenkade Hindeloopen.

Het drietal maakte prachtige foto’s die je kunt bewonderen in onze gemeentegids. Nieuwsgierig naar de gemeentegids? Je kunt deze afhalen bij onze gemeenteloketten in Bolsward en Sneek, of bij een bibliotheek in de gemeente Súdwest-Fryslân. Digitaal bekijken kan ook https://sudwestfryslan.smartmap.nl/

