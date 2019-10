Goënga- Joke Schilling, Edouard van der Velde en Kees van den Engel treden op vrijdagavond 15 november op in de kerkj van Goënga. Fransman Edouard van der Velde werd 46 jaar geleden geboren in de Bourgogne en kwam in 2001 naar Nederland. Hij begon hier aan allerlei baantjes waar hij vervolgens telkens weer doodongelukkig van werd. Sinds een aantal jaar is hij fulltime muzikant en al is het artiestenbestaan geen vetpot. Maar Edouard is waar hij wil zijn.

Kees van den Engel is muziekdocent, werkte o.a. met collega’s Peter Heerschop en Viggo Waas die toentertijd nog ‘gewoon’ docent lichamelijke oefening waren, maar daarnaast allerhande muzikale optredens deden. Waar dan weer een gitarist/componist bij nodig was. En die vonden zij in Kees. En Kees schildert ook, waarvan akte!

Joke Schilling zingt, vertelt en pruttelt over alles waar zij in het leven tegenaan knalt. Managers, zakkenvullers, gedoe in de liefde, kwetsbaarheid van de mens, eeuwig jong zijn, Fakebook, Happinez vrouwen, onderste stenen, eenzaamheid, verlies, heimwee naar vroeger, smartphones, en het familie Kerstdiner.

15 november 2019 Vrijdagavond om 20.00 ‘Leuker dan jezelf’ In de kerk van Goënga Met na afloop een vrijwillige bijdrage in ‘het ponkje’