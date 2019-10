Herfstmuziek in de grote kerk Hindeloopen

Hindeloopen- Op vrijdag 22 november is het Apollo Ensemble te gast in de grote kerk Hindeloopen. Het Apollo Ensemble, een professioneel top ensemble, komt met een sfeervol herfstprogramma, met de beroemde Symfonie Concertante van Mozart en daarnaast werken van Devienne en Cambini, wat minder bekend maar wel erg mooi.

De Symfonia concertante was een uitvinding in Parijs, en werd voor het eerst uitgevoerd in de beroemde concertserie aldaar: Le concert spirituel. Het is een typisch klassiek genre, de allure van een symfonie gecombineerd met de virtuositeit en bravoure van een soloconcert voor meerdere instrumenten. Heerlijk uitdagend.

Het werk van Devienne (met fluit, hobo, hoorn en fagot als solo-instrumenten) en Cambini (2 solo violen) werd speciaal voor de serie in Parijs geschreven. Mozart maakte ook kennis met dit genre in Parijs, toen zijn moeder overleed. Hij ging terug naar Oostenrijk en schreef zijn symfonie concertante voor viool, altviool en orkest. Dit prachtige werk heeft een melancholische ondertoon. Vandaar dat we dit programma “herfstmuziek” genoemd hebben.

Kaarten zijn te verkrijgen aan de zaal en in de voorverkoop via de website www.apollo-ensemble.nl

Foto: Anne Meyer