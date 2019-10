Presentatie kaart van Friesland met literaire citaten

Leeuwarden-Zondag 10 november komt het project Leesbaar Friesland tot een hoogtepunt met de presentatie van een plattegrond van de provincie Fryslân met daarop meer dan 500 literaire citaten.

​Bijna twee jaar lang heeft een team van Tresoar, de stichting Leesbaar Laagland en De Culturele Onderneming gewerkt aan deze unieke, kleurrijke literair-geografische kaart van de provincie Fryslân en de stad Leeuwarden met citaten uit romans, verhalen, gedichten en liederen.

Op de kaart zijn de dorpen, straten, wegen, spoorlijnen, rivieren en havens niet vormgegeven met lijnen en kleurvlakken, maar met literaire citaten. Denk bijvoorbeeld aan een citaat van Simon Vestdijk in Vestdijk in Harlingen, Obe Postma in Leeuwarden en Gerard Reve in Greonterp. Onder andere de provincie Groningen en Amsterdam gingen Friesland al voor met hun eigen literaire kaart.

De presentatie wordt opgeluisterd door Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, die speciaal voor deze gelegenheid een gedicht schreef. Hij ontvangt ook het eerste exemplaar van de kaart. Literatuurwetenschapper en Leesbaar-redacteur Louis Stiller gaat met hem in gesprek over zijn werk en ervaringen als Dichter des Vaderlands.

Troubadour Jaap Louwes zorgt voor de muzikale omlijsting met liederen, waarvan er in ieder geval eentje op de kaart terecht is gekomen.

Tot slot wordt de hilarische Leesbaar Friesland-quiz gespeeld. Wie weet het meest van literair Friesland? De winnaar ontvangt de luxe A0-poster van Leesbaar Friesland. De kaart is daarna in verschillende formaten te koop. Uiteraard willen de samenstellers en de aanwezige schrijvers op verzoek de kaart signeren.

Publiek is van harte welkom. Wel graag aanmelden (vóór 3 november) bij Lysbert.Bonnema@tresoar.nl.

Datum: Zondag 10 november vanaf 14:30 uur.

Plaats: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Programma

14:30 Inloop

15:00 Start programma

16:00 Einde programma

16:00–16:30 Borrel en kaartverkoop