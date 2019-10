Jan Huygen in de Ton als Sinterklaassprookje

Sneek- Vrijdag 22 november wordt er in Theater Sneek voor de 92e keer een (sprookje) toneelstuk opgevoerd voor basisschoolleerlingen van Sneek en omgeving. De eerste voorstelling begint om 8.45 uur en de tweede om 10.45 uur. Voor de voorstelling van 10.45 uur zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Toneel is leuk voor jong en oud. Daarvoor is er in de foyer gelegenheid om vanaf 10.30 kaarten te kopen.

Dit jaar spelen we het verhaal van Jan Huygen in de Ton.

Een spannend verhaal waarbij de ton in duigen valt en de koning met zijn gevolg op zoek moet naar zijn kroon. Tijdsduur verhaal is 1 uur, geen pauzes en waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale beelden . Ook zijn de Sint en Piet aanwezig bij de voorstelling.