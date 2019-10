Bent Life, Swim or Drown en Hard Shoulder in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Bent Life is brute hardcore uit de Midwest. Vanaf 2010 hebben zanger Andy Vorhees en zijn mannen zich ontwikkeld tot een agressieve krachtpatser die constant vol gas geeft met razende riffs en beukende beats.

Geïnspireerd door grote namen als Terror, Pantera en Hatebreed wordt er flink op los getimmerd. op het podium, zoals bands als Harm’s Way, Comeback Kid en Expire. Of op Rain Fest, Midwest Blood Fest, Concrete Fest en bij andere grote evenementen.

Maar ook tijdens de tien nummers op het debuutalbum Never Asked For Heaven uit 2016 (opgenomen met Nick Jett van Terror) weet het collectief uit Lincoln, Nebraska niet van ophouden.

Bent Life wordt vergezeld door Swim or Drown en Hard Shoulder. Swim or Drown laat sinds 2008 horen hoe no nonsense hardcore uit Heerenveen klinkt. Ook hier zijn duidelijke invloeden te vinden van Terror maar ook van Born From Pain en Agnostic Front. In 2010 verscheen hun debuutalbum twee jaar later de single ‘Hoesbusters’.

Ook Hard Shoulder is van de partij: Het friese hardcore punk gezelschap Hard Shoulder bestaat uit (ex)leden van Cornered en Escadron.

Vrijdag 8 november

BENT LIFE voorprogramma SWIM OR DROWN, HARD SHOULDER

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-