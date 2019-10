Theaterprogramma Sneek, Week 45

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Symfo Classics

Crossing the Borders

De nieuwe show van Symfo Classics – The Best of Symphonic Rock – belooft, zoals de titel van het programma al aangeeft, grensoverschrijdend te worden.

In meerdere opzichten: visueel en niet in de laatste plaats ook muzikaal. Tijdens deze, alweer vijfde, theatertournee wordt een volledig nieuw repertoire gespeeld. Met naast vele wereldhits en hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van de symfonische rock (van o.a. Pink Floyd, Genesis, YES, Queen, Supertramp) ook een aantal verrassende keuzes. Dit alles met medewerking van de topvocalisten Cindy Oudshoorn en Martin van der Starre, meestergitarist Rob Winter én bijdragen van (speciale) gasten. De afgelopen jaren heeft Symfo Classics zich overtuigend bewezen als een instituut en unieke show in Nederland!

Muziek // vr 8 november // 20.15 uur

Folkkoor Rolling Home e.v.a.

25-jarig jubileum

Folkkoor Rolling Home viert haar 25-jarig jubileum met een sfeervol muziekfestival op maar liefst 3 podia in Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium!

Op drie podia treden diverse muziekgroepen en koren op. Wat dacht je van T-Brass van Advendo, muziekgroepen SGA40, Ex BTW, de Bogerman Bigband en Folkgroep Andehlian? Ook Jankfoddekoar Tûzen Triennen, Popkoor Flair en shantykoor Auke Wiebesz treden op.

Een avond barstensvol muziek op alle podia met tussendoor steeds een optreden van het jubilerende koor Rolling Home.

Muziek // za 9 november // 20.00 uur

Ellen Dikker, Dianne Liesker & Hanneke Drenth

Tis Hier Geen Hotel

Als ouder ga je iedere dag door de emotionele rollercoaster die het puberouderschap nou eenmaal met zich meebrengt. En wordt je aanwezigheid als ouder louter gewaardeerd als je de koelkast op tijd aanvult, een doorlopende pinautomaat wil zijn en op afroep voor taxichauffeur wilt spelen.

In deze voorstelling laten cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth op nuchtere en humoristische wijze zien hoe je met een beetje gezond verstand en zonder al te veel kleerscheuren die pubers overleeft. Met veel liefde en geduld, en vooruit, ook met heel veel wijn.

Cabaret // za 9 november // 20.15 uur

The Fortunate Sons (USA)

A tribute te Creedence Clearwater Revival

Eind jaren zestig was Creedence Clearwater Revival één van de populairste rockgroepen wereldwijd met hits als ‘Bad Moon Rising’, ‘Proud Mary’, ‘Have You Ever Seen The Rain’ en ‘Down On The Corner’. Na een regen van hits en gouden platen viel de groep in 1972 uit elkaar, maar de heimwee naar hun magische muziekstijl blijft. Ook in ons land. Hoewel fans ooit hoopten op een reünie, zal die er niet meer komen nu bandlid Tom Fogerty is overleden. Gelukkig is er de Amerikaanse band The Fortunate Sons, genoemd naar een politiek geladen C.C.R.-nummer. De gelijkenis is als twee druppels water en een jonge John Fogerty, leadzanger van C.C.R., zal weer voor u staan alsof het 1969 is. Deze formatie brengt het legendarische geluid van hun idolen terug naar de theaters en staat garant voor een echte ‘trip down Memory Lane’.

Muziek // zo 10 november // 14.30 uur